Les livraisons d'Airbus remontent en avril

Paris (awp/afp) - Les livraisons d'Airbus ont repris quelques couleurs en avril par rapport à l'an dernier, après un premier trimestre à la peine, a annoncé l'avionneur mardi.

En avril, Airbus a livré 54 avions à 32 clients, contre 48 en avril 2022, pour atteindre 181 depuis janvier 2023, contre 190 sur les quatre premiers mois de 2022.

Malgré le léger rattrapage, la pente reste raide pour réaliser l'objectif de 720 appareils cette année, contre 661 en 2022.

Le groupe européen a maintenu cet objectif, ainsi que ses prévisions financières, malgré la baisse des livraisons, une chute de 62% de son bénéfice net au premier trimestre, à 466 millions d'euros, et un recul de 2% du chiffre d'affaires à 11,8 milliards d'euros.

Une partie des 18'000 fournisseurs d'Airbus est confrontée à des tensions d'approvisionnement sur les matières premières ou de composants ou encore à des problèmes de recrutement, provoquant des goulots d'étranglement et donc des retards au moment de l'assemblage final des avions.

Les livraisons constituent un indicateur fiable de la rentabilité dans l'aéronautique car les clients paient la majeure partie de la facture au moment où ils prennent possession des avions.

Egalement en cause, la part croissante d'A321 à livrer, dont les aménagements peuvent être bien plus variés que les A320 et donc plus à risque de se retrouver dans un goulot d'étranglement.

Sur les quatre premiers mois, 83 livraisons étaient des A321neo. La famille des A320neo représente 61 avions.

Airbus a par ailleurs enregistré 5 nouvelles commandes en avril pour atteindre un solde de 144 commandes, une fois déduites les annulations et conversions.

