Les livraisons d'Airbus sont tombées à 127 appareils au T1-sources

PARIS, 7 avril (Reuters) - Les livraisons d'Airbus ont atteint 127 appareils au premier trimestre, soit un recul entre 9% et 11% qui traduit les pressions sur la chaîne d'approvisionnement mondiale, ont indiqué à Reuters des sources industrielles.

Les livraisons sont en baisse de 11% par rapport aux 142 livraisons physiques réalisées à la même période l'an dernier, et en repli de 9% sur une base ajustée (140 appareils un an plus tôt).

Airbus a livré au premier trimestre 11 avions gros porteurs, dont 5 A350, et 10 appareils A220, ont précisé les sources.

Airbus n'a pas souhaité faire de commentaires avant une publication officielle le 11 avril. (Reportage Tim Hepher; Blandine Hénault pour la version française, édité par Kate Entringer)