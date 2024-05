Les tensions géopolitiques, la pénurie d'avions et les objectifs environnementaux ambitieux constitueront autant de défis pour les patrons des compagnies aériennes mondiales lors du sommet annuel qui se tiendra la semaine prochaine, alors que la baisse des tarifs vient compléter les perspectives délicates des transporteurs.

L'influente Association internationale du transport aérien (IATA), qui représente plus de 300 compagnies aériennes et plus de 80 % du trafic aérien mondial, tiendra sa réunion annuelle du 2 au 4 juin à Dubaï, la plate-forme internationale la plus fréquentée au monde.

Les dirigeants du secteur de l'aviation ont déclaré que la pandémie qui a cloué au sol la majeure partie de la flotte mondiale et ravagé les bilans des compagnies aériennes au début de la décennie est enfin dans le rétroviseur.

L'industrie a renoué avec les bénéfices en 2023 et le trafic de passagers aériens a atteint les chiffres record de 2019 au début de l'année, selon l'IATA. La capacité mondiale des compagnies aériennes au deuxième trimestre 2024 est supérieure de 4 % à celle de 2019, selon le fournisseur de données aéronautiques OAG.

Cependant, les compagnies aériennes ont averti que les rendements - le prix moyen payé par un passager pour parcourir un mile - sont sous la pression de la hausse des coûts et de la concurrence à mesure que les réseaux rouvrent ou se développent.

Les conflits et les tensions géopolitiques entraînent l'allongement des itinéraires pour les compagnies aériennes, et le secteur de l'aviation se demande de plus en plus s'il peut atteindre l'objectif d'émissions nettes de carbone nulles d'ici 2050 que l'IATA a adopté en 2021.

"Le jury s'est prononcé et il reste beaucoup à faire", a déclaré Guillaume Faury, PDG d'Airbus, lors de la conférence VivaTech la semaine dernière, lorsqu'on lui a demandé si l'aviation atteindrait l'objectif fixé.

Les tarifs aériens en Europe et en Asie commencent à se stabiliser ou à baisser, signe que le boom du "voyage à tout prix" post-COVID est en train de s'estomper.

"L'année à venir pourrait être difficile pour l'aviation", a déclaré Luis Gallego, le directeur de l'IAG, propriétaire de British Airways, dans son rapport annuel.

Singapore Airlines a déclaré ce mois-ci que le rendement des passagers diminuait, après avoir enregistré un bénéfice record pour la deuxième année consécutive.

"C'est un bilan mitigé", a déclaré John Grant, analyste chez OAG, en faisant référence à l'industrie mondiale. Les résultats de 2023 et 2024 ont été exceptionnels, mais il y a un sentiment de ralentissement qui se manifeste maintenant, a-t-il dit.

L'IATA a été fondée en 1945 dans le cadre d'un groupe d'organismes qui ont conçu le cadre de l'aviation pacifique après la Seconde Guerre mondiale. Autrefois organisation de fixation des prix, elle est aujourd'hui surtout connue pour défendre avec force le rôle de l'aviation dans une économie interconnectée.

Les défenseurs de l'environnement estiment que la croissance du secteur va à l'encontre des efforts déployés pour réduire les émissions et que ses objectifs, qui reposent en grande partie sur l'utilisation de carburants durables, ne sont pas assez ambitieux.

Les turbulences survenues ce mois-ci sur les vols de Singapore Airlines et de Qatar Airways, qui ont fait des dizaines de blessés parmi les passagers et les membres d'équipage, ont mis en lumière la sécurité des cabines et le lien entre le changement climatique et les turbulences.

La réunion de l'IATA devrait également raviver le débat sur les droits des passagers, certains pays tentant d'imiter le système d'indemnisation de l'Union européenne. Les compagnies aériennes affirment que les règles pourraient nuire à la sécurité, tandis que les associations de passagers affirment que certaines compagnies aériennes ne paient pas en temps voulu.

L'EXPANSION DU GOLFE

Ce rassemblement intervient alors que le Golfe, où se trouvent la compagnie hôte Emirates et sa plus petite rivale Qatar Airways, connaît une nouvelle phase de concurrence et d'expansion.

Les compagnies aériennes saoudiennes et indiennes apportent de nouvelles capacités, et l'Arabie saoudite et les Émirats arabes unis ont annoncé de nouveaux projets de méga-aéroports.

Accueillie par Emirates, le plus grand exploitant d'avions long-courriers au monde, la réunion de l'IATA est également la première grande rencontre entre compagnies aériennes depuis la crise de qualité et d'entreprise qui a englouti Boeing à la suite de l'explosion d'un panneau en plein vol en janvier.

Boeing est confronté à des enquêtes menées par les autorités de régulation américaines, à d'éventuelles poursuites judiciaires pour des actions passées et à la chute de la production de son avion le plus vendu, le 737 MAX.

Airbus se bat également pour atteindre ses objectifs de livraison et bon nombre de ses avions à fuselage étroit sont confrontés à des problèmes persistants liés aux retards dans la maintenance de leurs moteurs Pratt & Whitney.

Le PDG de Qatar Airways, Badr Mohammed Al Meer, a déclaré ce mois-ci qu'Airbus et Boeing devaient faire davantage pression sur les fournisseurs pour réduire les retards. (Reportage de Lisa Barrington à Séoul ; Rédaction de Tim Hepher et Jamie Freed)