Les retards de l'Airbus A321XLR sont en moyenne de 12 mois pour l'ensemble de l'industrie -Qantas

Les remarques de la compagnie aérienne australienne, qui est en train de renouveler sa flotte de manière significative, ont été faites en marge d'une réunion des compagnies aériennes mondiales où les transporteurs ont augmenté la pression sur les fabricants pour qu'ils prennent le contrôle des chaînes d'approvisionnement faibles.

L'A321XLR est un monocouloir à long rayon d'action qui devrait arriver sur le marché au deuxième trimestre 2024.

Airbus a refusé de commenter les livraisons spécifiques, mais un haut dirigeant a déclaré dimanche à Reuters que ses activités industrielles étaient plus prévisibles et qu'une tendance plus positive semblait s'amorcer.

Airbus doit annoncer les livraisons du mois de mai mercredi.

Selon des sources industrielles, les livraisons d'Airbus ont augmenté de 34% pour atteindre 63 avions de ligne en mai, par rapport au même mois en 2022, ce qui porte le total pour l'année à 244.

Airbus vise 720 livraisons pour l'ensemble de l'année.

Reuters a rapporté la semaine dernière qu'Airbus avait livré au moins 60 avions en mai. Airbus a refusé de commenter les données non publiées.