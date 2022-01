Litige sur les A350 : Qatar Airways réclamerait une indemnité de 618 millions de dollars à Airbus

Le litige existant entre Qatar Airways et Airbus au sujet des A350 revient sur le devant de la scène. La compagnie aérienne réclamerait ainsi une indemnité de 618 millions de dollars à Airbus, selon les informations rapportées par Reuters sur la base d’un document que le média a pu consulter. Rappelons que le 29 novembre dernier, Qatar Airways a pris la décision d’immobiliser 20 de ses A350 après avoir observé des traces de vieillissement précoce sur le fuselage des appareils.



" Les constatations relatives à la peinture de surface ont été soigneusement évaluées par Airbus et confirmées par l'Agence européenne de la sécurité aérienne (AESA) comme n'ayant aucun impact sur la navigabilité de la flotte d'A350 ", a expliqué Airbus début décembre.



Par la suite, il avait également dit avoir reçu une plainte officielle déposée devant les tribunaux anglais par Qatar Airways. Le géant aéronautique indiquait alors qu'il était en train d'analyser le contenu de cette plainte et qu'il aurait l'intention de défendre vigoureusement sa position.