Marketmind : Le pic de la politique de la fauconnerie

Une clôture en forte baisse à la Bourse vendredi donnera le ton en Europe ce matin, alors qu'une semaine chargée pour les banques centrales donne le coup d'envoi du nouveau mois après un mois d'avril houleux dominé par les inquiétudes concernant le ralentissement de la croissance mondiale.

Les chiffres décevants d'Amazon ont entraîné les actions du géant du commerce électronique dans leur pire journée depuis 2006, ajoutant du carburant aux inquiétudes concernant le ralentissement de la plus grande économie du monde - juste un jour après une baisse surprise du PIB américain du premier trimestre.

Néanmoins, rien n'indique que la Réserve fédérale va relâcher ses plans de resserrement. Une hausse des taux d'intérêt de 50 points de base mercredi semble être une affaire réglée, la question clé étant de savoir à quel point Powell sera belliciste lors de la séance de questions-réponses.

Cela dit, les analystes estiment qu'il n'y a pas beaucoup de place pour une surprise du côté des faucons, étant donné que les marchés monétaires tablent sur un total de 250 points de base d'ici à la fin 2023.

Les rendements du Trésor à dix ans ont augmenté lundi à la première heure, après avoir enregistré en avril leur plus forte hausse depuis 2009, renforçant ainsi leur avance sur les rendements des dividendes du S&P 500. Le dollar a également progressé contre un panier de devises après avoir enregistré en avril son meilleur mois depuis 2015.

Toujours dans le domaine des banques centrales, la BoE suivra jeudi avec une probable hausse des taux de 25 points de base, sa quatrième d'affilée.

L'activité de lundi pourrait être plus mince car Londres est fermée pour cause de vacances ainsi que d'autres marchés en Asie. Les contrats à terme sur les indices européens ont chuté de plus de 1 %, bien que les produits dérivés américains aient indiqué un rebond du Nasdaq par rapport à ses plus bas de 13 mois.

Entre-temps, les inquiétudes concernant la faiblesse de la croissance économique en Chine, pays touché par le COVID-19, ont persisté, faisant chuter les prix du pétrole de 1 % et contrebalançant les risques de tension sur l'offre découlant d'une éventuelle interdiction de l'UE sur le brut russe.

Développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés lundi :

- Le principal actionnaire de HSBC a appelé à un démantèlement de la banque basée à Londres, a déclaré vendredi une source familière avec la question.

- L'activité manufacturière du Japon a progressé à un rythme plus lent que le mois précédent en avril, les perturbations de la chaîne d'approvisionnement et les mesures strictes de confinement du coronavirus chinois ayant nui à la demande étrangère.

- L'UE penche vers une interdiction des importations de pétrole russe d'ici la fin de l'année, ont déclaré deux diplomates européens, après des discussions entre la Commission européenne et les États membres de l'UE ce week-end.

- L'activité dans le secteur des services en Chine s'est contractée pour le deuxième mois consécutif, selon une enquête officielle samedi, alors que des lockdowns généralisés COVID-19 paralysent de nombreuses villes.

- Les ventes au détail allemandes ont connu une baisse inattendue en mars, la guerre en Ukraine entraînant une hausse des prix

- Indices du climat économique et du climat des affaires dans la zone euro

- US ISM manufacturing PMI

- Résultats américains : Moody's, Logitech