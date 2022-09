Melrose va démanteler l'un des plus anciens ingénieurs du Royaume-Uni : GKN

GKN fournit des structures de cellules d'avion et des composants de moteurs aux entreprises de l'aérospatiale et de la défense, dont Airbus et Rolls-Royce, et des pièces telles que des systèmes de transmission à Volkswagen et à d'autres grands constructeurs automobiles.

Voici la chronologie de GKN, qui a été fondée par des marchands et des maîtres de forge il y a 263 ans dans un village du sud du Pays de Galles.

Septembre 1759

Le prédécesseur de GKN, Dowlais Ironworks Co, est fondé par Thomas Lewis à Dowlais, près de Merthyr Tydfil.

Avril 1767

L'association de Dowlais avec les Guests, une importante famille d'hommes d'affaires britanniques, commence lorsque le marchand de charbon John Guest est nommé directeur des travaux de l'entreprise.

1807

Le petit-fils de John Guest, Sir Josiah John Guest, reprend la direction de l'entreprise.

Avril 1848

GKN survit à ce qui est sans doute sa plus proche liquidation, car l'expiration imminente d'un bail dont les conditions menaçaient de rendre les opérations de Dowlais Ironworks non viables a été remplacée par un nouvel accord favorable à peine 10 jours avant l'expiration du bail.

1856

Dowlais devient la première entreprise britannique à acquérir une licence pour produire de l'acier à l'aide du procédé Bessemer, le premier procédé peu coûteux de production de masse d'acier à partir de fonte brute en fusion.

Juillet 1900

Dowlais s'associe à la Patent Nut & Bolt Company (PNB) pour former Guest, Keen & Co.

1902

Le groupe acquiert Nettlefolds Ltd et la société élargie devient Guest, Keen & Nettlefolds

1951

Le gouvernement travailliste britannique commence à nationaliser l'industrie sidérurgique, peu après que GKN soit sorti de la Seconde Guerre mondiale en tant que plus grand producteur d'acier du pays.

1960s

Le gouvernement d'Harold Wilson poursuit les politiques de nationalisation, conduisant GKN à un retrait progressif de l'industrie sidérurgique au cours des deux décennies suivantes et l'encourageant à explorer de nouvelles voies commerciales.

1966

Dans le cadre de l'expansion de GKN dans le secteur automobile, le président Raymond Brookes achète le groupe de composants automobiles Birfield.

Fin des années 1980

Guest, Keen and Nettlefolds change officiellement de nom pour devenir GKN Plc et, en 1988, acquiert une participation dans le fabricant britannique d'hélicoptères et d'aéronefs Westland Plc.

Septembre 2012

Le groupe obtient l'autorisation d'acheter l'unité aérospatiale de Volvo pour 1,01 milliard de dollars.

Juillet 2015

GKN accepte d'acquérir la société néerlandaise Fokker Technologies pour 781 millions de dollars.

Octobre 2017

GKN envisagerait de se scinder en deux sociétés cotées en bourse.

Novembre 2017

Le PDG de GKN, Kevin Cummings, quitte ses fonctions après seulement deux mois à la tête de l'entreprise, après que sa division aérospatiale ait subi une importante dépréciation.

Janvier 2018

Melrose propose une offre de rachat de GKN, que l'entreprise rejette.

Mars 2018

Alors que la bataille pour l'offre de GKN se réchauffe, Melrose et l'entreprise américaine Dana Inc adoucissent leurs propositions.

Mars 2018

Melrose a décroché de justesse un rachat de 11 milliards de dollars de GKN après une dure bataille de trois mois pour le contrôle de l'entreprise.

2020

Melrose est obligée de restructurer sa division aérospatiale et de supprimer des emplois, car ses activités ont été touchées par la crise du coronavirus.

2021

La pénurie de puces frappe durement la chaîne d'approvisionnement automobile, même si les ventes rebondissent après le creux de la pandémie grâce à la reprise de la demande de voitures et de métaux en poudre

Septembre 2022

Melrose déclare qu'elle séparerait ses unités GKN Automotive et GKN Powder Metallurgy et les répertorierait comme une entreprise indépendante distincte

(SOURCES : Site web et déclarations de la société, rapports Reuters)