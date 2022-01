Nouvelle année, nouveaux records pour les actions européennes

PARIS, 3 janvier (Reuters) - Les actions européennes ont commencé l'année 2022 par de nouveaux plus hauts lundi, sur la lancée des performances solides de 2021, les perspectives de reprise économique continuant de l'emporter sur les inquiétudes liées à la pandémie. À Paris, le CAC 40 gagne 0,9% à 7.217,72 points vers 08h30 GMT après un record à 7.223,15 et à Francfort, le Dax avance de 0,87%. L'indice EuroStoxx 50 progresse de 0,95%, le FTSEurofirst 300 de 0,59% et le Stoxx 600 de 0,62% après un plus haut historique à 490,85 points. La Bourse de Londres reste fermée pour le Nouvel An. Le Stoxx 600 a gagné 22,5% sur l'ensemble de 2021, sa troisième année consécutive de hausse, et le CAC 40 a pris 28,9%, sa meilleure performance annuelle depuis 1999. La quasi-totalité des grands secteurs de la cote européenne évoluent en territoire positif, les plus fortes hausses étant pour celui de l'automobile, dont l'indice Stoxx prend 1,4%. À Paris, Airbus s'adjuge 2,51% en tête du CAC 40 et Air France-KLM 3,31% après le relèvement de la recommandation de Citigroup à "neutre" contre "vendre". La banque américaine est parallèlement passée à l'achat sur Lufthansa qui bondit de 4,43%, la plus forte hausse du Stoxx 600. La séance sera animée entre autres par les résultats définitifs des enquêtes d'IHS Markit auprès des directeurs d'achats du secteur manufacturier dans la zone euro. (Rédigé par Marc Angrand, édité par Blandine Hénault)