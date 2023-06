Oerlikon décroche un contrat de 3,8 millions d'euros auprès d'Airbus

Zurich (awp) - Le groupe industriel Oerlikon a décroché un contrat pluriannuel de 3,8 millions d'euros (3,7 millions de francs suisses) auprès d'Airbus pour la fourniture de faisceaux d'antennes. Ceux-ci seront utilisés dans des satellites de communication qui seront prochainement placés dans en orbite autour de la terre.

Les faisceaux sont le fruit d'un travail de collaboration entre Oerlikon AM et Airbus qui a permis la mise au point d'un processus de fabrication additive pour leur production en série, précise l'entreprise schwytzoise mercredi dans un communiqué. Oerlikon AM et Airbus travaillent ensemble depuis une dizaine d'années dans le domaine des pièces métalliques imprimées en 3D pour l'espace.

"Nous avons ainsi répondu aux exigences de précision et de qualité d'Airbus et, par conséquent, aux normes de l'Agence spatiale européenne (ESA) pour les satellites", déclare Hendrik Alfter, directeur général d'Oerlikon AM, cité dans le communiqué.

