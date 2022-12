PRESSE: Air India serait sur le point de passer une commande XXL à Airbus et Boeing

PARIS (Agefi-Dow Jones)--La compagnie aérienne Air India serait sur le point de commander au moins 500 appareils auprès d'Airbus et de Boeing, selon les informations rapportées dimanche par Reuters, sur la base de sources anonymes.

Ces commandes porteraient sur "un maximum de 400 avions monocouloirs et au moins 100 gros porteurs, dont des Airbus A350 et des Boeing 787 et 777", a ajouté Reuters, en précisant que ces commandes, options comprises, pourraient dépasser les 100 milliards de dollars au prix catalogue.

"Nous avons pour pratique de ne jamais commenter au sujet des discussions que nous pourrions avoir (ou) pas avec nos clients", a réagi un porte-parole d'Airbus contacté par l'agence Agefi-Dow Jones.

Sollicités également, l'avionneur américain Boeing et Tata Group, le groupe indien propriétaire d'Air India, n'étaient pas disponibles dans l'immédiat pour apporter un commentaire.

Vers 12h40, l'action Airbus gagne 1,7% à 113,56 euros, tandis que le titre Boeing s'adjuge 0,4% à 180,2 dollars en préouverture de Wall Street.

-Vincent Alsuar, Agefi-Dow Jones; +33 (0)1 41 27 47 39; valsuar@agefi.fr ed: FXS

Site Internet: https://www.reuters.com/business/aerospace-defense/air-india-nears-historic-order-up-500-jets-sources-2022-12-11/

Agefi-Dow Jones The financial newswire

(END) Dow Jones Newswires

December 12, 2022 06:45 ET (11:45 GMT)