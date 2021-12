Paris officialise la commande de 169 hélicoptères à Airbus pour 10 mds d'euros

(Actualisation: précisions d'Airbus sur le contrat)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le ministère français des Armées a annoncé mercredi avoir notifié à Airbus un contrat d'un montant de 10 milliards d'euros portant sur la fourniture de 169 hélicoptères aux forces armées françaises.

"Les 169 appareils commandés seront répartis entre l'armée de Terre (80), la Marine nationale (49) et l'armée de l'Air et de l'Espace (40). Les livraisons débuteront en 2027", a précisé le ministère dans un communiqué.

Airbus a indiqué de son côté que le contrat prévoyait le développement de plusieurs prototypes et la livraison d'un premier lot de 30 appareils. Airbus fournira également le système de soutien et de formation et assurera le maintien en condition opérationnelle.

Le nouvel hélicoptère, baptisé "Guépard" par l'Armée française, sera une version militaire du H160 commercialisé par Airbus. L'appareil avait été sélectionné en 2017 dans le cadre du programme d'hélicoptère interarmées léger (HIL), dont le lancement, initialement prévu en 2022, a été anticipé d'un an.

Ce programme vise à remplacer par un seul modèle les cinq types d'hélicoptères actuellement utilisés par les forces armées pour des missions de combat, de renseignement, de transport léger opérationnel, de soutien, de formation et de service public.

Le concept de "flotte unique" permettra de mutualiser les coûts de développement entre les trois armées. Il rendra également possible l'optimisation du soutien en bénéficiant d'effets d'échelle, par exemple sur les stocks de pièces de rechange, a précisé le ministère des Armées.

Ce programme pérennisera 2000 emplois et assurera l'activité industrielle du site Airbus Helicopters de Marignane pour les 15 prochaines années, a également indiqué le ministère. Les premières productions démarreront en 2024.

