Pratt & Whitney affirme que la compagnie indienne Go First n'a aucun droit sur les moteurs

La compagnie aérienne indienne a saisi le tribunal du Delaware pour faire appliquer une sentence arbitrale qu'elle a obtenue à Singapour contre Pratt & Whitney, qu'elle accuse d'être responsable de ses difficultés financières et qui, selon elle, n'a pas fourni les moteurs en temps utile. Pratt & Whitney affirme que ces plaintes sont sans fondement.

Go First a été placée sous la protection de la loi sur les faillites en Inde et un administrateur judiciaire a été nommé pour tenter de relancer la compagnie aérienne. Cette situation a également déclenché un bras de fer avec de nombreux bailleurs de Go First, qui ont résilié leurs contrats de location et tentent de reprendre possession des avions.

Lors d'une audience du tribunal jeudi, à laquelle Reuters a eu accès par le biais d'un système de téléconférence attribué par le tribunal, un avocat de Pratt a fait valoir que Go First n'avait plus aucun droit sur les moteurs après la résiliation des contrats de location.

"Il n'y a pas de moteurs disponibles pour être envoyés à Go First ... ces baux ont été résiliés et ils (les moteurs) ne peuvent pas être envoyés parce que Go First n'a aucun droit sur eux", a déclaré l'avocat de Pratt & Whitney.

L'avocat de Go First a soutenu que cette position était erronée, affirmant que la procédure de faillite en Inde prévoit un gel de toute reprise de possession des avions par un bailleur, et que Go First continue donc d'avoir un droit sur les avions et les moteurs.

L'avocat de la compagnie aérienne indienne a ajouté que les moteurs étaient essentiels à sa relance.

Le 30 mars, l'arbitre de Singapour avait ordonné à Pratt d'aider Go First et de fournir des moteurs de rechange en état de marche à la compagnie aérienne, qui a déclaré avoir immobilisé la moitié de ses 54 Airbus A320neo en raison de problèmes de moteur.

Pratt soutient que l'ordonnance d'arbitrage n'est pas exécutoire.