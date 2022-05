Qatar Airways est prêt à aller jusqu'au procès pour le litige avec Airbus

Qatar Airways poursuit le constructeur européen devant un tribunal britannique pour obtenir 1 milliard de dollars de dommages et intérêts après avoir immobilisé au sol une vingtaine de ses A350 en raison de ces défauts qui, selon elle, posent des problèmes de sécurité - ce qu'Airbus et les régulateurs européens nient.

"Qatar Airways est prête à mener cette affaire jusqu'au procès pour s'assurer que ses droits sont protégés et qu'Airbus est tenu de remédier à un défaut sans précédent, extrêmement unique et préoccupant, qui a un impact sur le type d'avion A350, sur l'ensemble du secteur et sur de multiples transporteurs", a déclaré la compagnie aérienne dans une déclaration présentant des extraits détaillés de la décision écrite du juge.

Airbus s'est dit surpris par ce qu'il a appelé une "mauvaise interprétation" du jugement, affirmant qu'il avait rejeté les demandes d'injonctions du Qatar et accordé à Airbus la plupart des coûts.