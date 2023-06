RTX : L'unité des moteurs Pratt & Whitney subira un impact de 500 millions de dollars sur le flux de trésorerie disponible

Les livraisons de GTF retardées au deuxième trimestre seront récupérées au troisième trimestre, a déclaré Chris Calio, directeur de l'exploitation de RTX.

Le problème concerne une pièce qu'un fournisseur a mal installée sur un certain nombre de moteurs GTF, a déclaré Calio, qui a refusé de nommer la société concernée ou le nombre total de moteurs affectés. La pièce devra être retirée du moteur et remplacée.

RTX a annoncé dimanche un changement de marque par rapport à son ancien nom, Raytheon Technologies.

Le GTF, l'un des deux moteurs proposés pour équiper l'A320neo d'Airbus, a connu des problèmes de durabilité et Pratt & Whitney a eu du mal à fournir aux compagnies aériennes clientes suffisamment de pièces de rechange et de moteurs

Les moteurs GTF ne passent pas les révisions de maintenance "assez rapidement pour que nos clients puissent les récupérer", sans que les avions restent au sol en attente de moteurs, a déclaré M. Calio.

Actuellement, les révisions peuvent prendre plus de 120 jours, bien au-delà des 90 à 100 jours prévus, en raison de problèmes liés à la chaîne d'approvisionnement et à la main-d'œuvre.

"Nous avons commencé à prendre ce virage et le mois de mai a probablement été notre plus grande production de l'année", a déclaré M. Calio. "Notre objectif est de ramener la flotte à une position beaucoup plus gérable au cours du second semestre.