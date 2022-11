Raytheon prévoit que la pénurie de pièces moulées se prolongera l'année prochaine en raison de la demande du marché secondaire.

"Je pense que nous nous attendons à ce que (l'approvisionnement en pièces moulées) prenne le reste de l'année et probablement la majeure partie de l'année prochaine pour se stabiliser et revenir aux niveaux dont nous avons besoin", a déclaré Neil Mitchill, directeur financier de Raytheon.

Raytheon, fournisseur des avionneurs Boeing Co et Airbus SE, travaille avec les fournisseurs pour trouver des moyens alternatifs de tester et de qualifier les matériaux et les aider à sortir les pièces plus rapidement, a déclaré Mitchill lors d'une conférence de Baird.

Les pénuries d'approvisionnement ont paralysé la capacité de l'aérospatiale à répondre à un regain de la demande de voyages. L'approvisionnement en pièces moulées a été pointé du doigt comme étant problématique par les cadres de l'aérospatiale, car leur fabrication est un processus à forte intensité de main-d'œuvre et il faut du temps pour former les nouvelles recrues.

Les pénuries incitent maintenant Raytheon à choisir entre la fabrication de nouveaux moteurs et l'entretien des anciens.

"Nous continuons à soutenir nos clients OE (Original Equipment) et à faire les compromis appropriés entre les besoins du marché secondaire et la livraison de nouveaux avions", a ajouté M. Mitchill.

LA DEMANDE DE VOYAGES, UN SUJET À SURVEILLER

Raytheon, dont les moteurs Pratt & Whitney équipent tous les jets A220 d'Airbus et environ la moitié des A320neo, a déclaré qu'il n'avait pas vu de signes de diminution de la demande de voyages, qui a stimulé la reprise de l'industrie.

"Il y a tellement de demande refoulée, et nous ne voyons pas encore de signes de ralentissement dans notre activité", a déclaré Mitchill, reflétant les commentaires faits par les principales compagnies aériennes américaines ces dernières semaines.

Toutefois, il a ajouté que la demande de voyages reste un "point à surveiller", dans un contexte de craintes de récession.

Les actions de Raytheon ont baissé d'environ 1%.