Rolls-Royce s'effondre alors que son nouveau PDG met en garde contre sa "dernière chance" de changement.

Selon le Financial Times, Tufan Erginbilgic a déclaré au personnel du principal site britannique de Rolls-Royce à Derby, dans le centre de l'Angleterre, que les performances de l'entreprise étaient "insoutenables" et qu'il s'agissait de la "dernière chance" de changer.

Rolls-Royce, dont les moteurs et les systèmes sont utilisés sur l'Airbus A350 et le Boeing 787 ainsi que sur des navires, des sous-marins et dans la production d'énergie, a déclaré que le PDG avait parlé au personnel de "la nécessité d'améliorer considérablement les performances de Rolls-Royce".

"Il a été honnête quant à notre sous-performance financière par rapport à nos pairs", a déclaré un porte-parole de Rolls-Royce dans une déclaration envoyée par courriel vendredi.

Les actions de Rolls-Royce, qui avant le rapport du Financial Times étaient à leur plus haut niveau depuis environ un an, ont perdu 4% dans les échanges du matin. Leur niveau actuel de 109 pence se compare à un sommet de 398 pence en 2014.

Rolls-Royce a été plongé dans la crise lorsque la plupart des voyages aériens se sont arrêtés pendant des mois au cours de la pandémie, puis ne s'est rétabli que lentement. Elle gagne des revenus sur une base horaire lorsque les avions volent en utilisant ses moteurs.

Les analystes affirment également que son principal concurrent dans le secteur des avions à large fuselage, l'entreprise américaine GE, a historiquement été plus rentable dans les moteurs d'avion.

Les commentaires de l'ancien dirigeant de BP, Erginbilgic, qui a pris les rênes le 1er janvier après le départ à la retraite de Warren East, traduisent un sentiment d'urgence et suggèrent qu'il y aura davantage de restructuration, a déclaré George Zhao, analyste chez Bernstein.

"Le défi est qu'il n'y a peut-être pas de solutions faciles. De nombreux cycles de restructuration et de vente d'actifs ont déjà été entrepris sous l'ancien PDG Warren East, ce qui remet en question le nombre de mesures supplémentaires qui peuvent être mises en œuvre", a déclaré Zhao.

East, qui a passé sept ans en tant que PDG et a lui-même été amené à redresser l'entreprise, a procédé à deux remaniements majeurs, l'un en 2018 et l'autre en 2020, le second étant motivé par la pandémie.

En 2020, M. East a annoncé son intention de supprimer 9 000 emplois, soit un sixième des effectifs, et a également lancé un programme de vente d'actifs qui, en septembre 2021, avait permis de lever 2 milliards de livres (2,5 milliards de dollars).

Au cours des trois derniers mois, les actions de Rolls ont bondi de 43 %, soutenues par une forte demande de voyages et la réouverture de la Chine.

Les commentaires d'Erginbilgic ont fait reculer le titre.

"Les gens pourraient commencer à se demander ce que vous avez vu que nous ne savons pas", a déclaré un analyste, qui n'était pas autorisé à parler aux médias.

La Grande-Bretagne possède une action privilégiée dans Rolls-Royce, ce qui signifie que le gouvernement peut bloquer une prise de contrôle. Cet arrangement reflète l'importance de l'entreprise pour la capacité militaire du Royaume-Uni.

(1 $ = 0,8087 livre)