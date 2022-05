Ryanair fait preuve de prudence quant à la reprise "fragile" après une perte annuelle réduite

Ryanair a déclaré lundi qu'il était impossible de donner une prévision détaillée au-delà de l'espoir de revenir à une "rentabilité raisonnable" cette année dans un contexte d'incertitudes liées au COVID-19 et à la guerre en Ukraine, après avoir affiché une perte annuelle moins importante.

La plus grande compagnie aérienne européenne en termes de nombre de passagers a affiché une perte de 355 millions d'euros (369,06 millions de dollars) pour les 12 mois menant au 31 mars, marqués par la pandémie, et a déclaré qu'elle prévoyait d'augmenter son trafic à 165 millions de passagers cette année, contre 97 millions il y a un an et un record de 149 millions avant COVID-19.

Toutefois, le directeur général de Ryanair, Michael O'Leary, a déclaré dans un communiqué qu'il était "peu pratique, voire impossible" de fournir une fourchette de prévisions de bénéfices raisonnable ou précise avant le second semestre de son exercice fiscal, étant donné le risque potentiel continu que la guerre en Ukraine et le COVID-19 font peser sur les réservations.

O'Leary a ajouté que, bien que les réservations se soient améliorées ces dernières semaines, il était un peu inquiet que les concurrents parlent trop de la reprise estivale et qu'il fallait être prudent à l'approche d'un hiver avec un ralentissement économique attendu.

"C'est trop fragile, il reste trop de pièces mobiles", a déclaré M. O'Leary, ajoutant que Ryanair prospérerait néanmoins si l'un de ses marchés plongeait dans la récession, grâce à sa base de coûts plus faible et à sa capacité à proposer des tarifs plus bas que ses concurrents.

Alors que la compagnie aérienne a fait état d'une baisse de 27 % de ses tarifs, le directeur financier de Ryanair, Neil Sorahan, a déclaré à Reuters qu'il y avait eu des augmentations à un chiffre du prix des billets par rapport à la même période de l'année précédant la pandémie au cours des dernières semaines, mais que les niveaux tarifaires étaient inférieurs à ce que la compagnie avait prévu auparavant.

La compagnie aérienne affiche un optimisme prudent quant au fait que les tarifs de pointe de l'été seront quelque peu supérieurs aux niveaux d'avant la pandémie, mais M. O'Leary a déclaré qu'il était impossible de prédire ce que seraient les tarifs moyens au cours du second semestre de l'année.

De plus, les clients attendent toujours d'être beaucoup plus proches que d'habitude de la date de leur voyage pour réserver, a-t-il ajouté.

La perte pré-exceptionnelle de 355 millions d'euros pour l'ensemble de l'année est inférieure à la perte prévue de 370 millions d'euros dans un sondage d'analystes de la compagnie et à une perte d'un milliard d'euros pour l'exercice précédent. La compagnie aérienne a réalisé un bénéfice de 1 milliard d'euros au cours de l'exercice clos en mars 2020.

O'Leary a déclaré que Ryanair serait probablement rentable au cours de l'année à venir, même si les perspectives sont pires que prévu, mais qu'elle serait nettement en retard sur les niveaux pré-pandémie. (1 $ = 0,9619 euros) (Reportage de Conor Humphries et Padraic Halpin ; Montage de Rashmi Aich)