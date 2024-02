Un juge britannique a ordonné à la compagnie vietnamienne VietJet de ne pas interférer dans l'exportation d'avions saisis par une société de leasing, dernier rebondissement en date d'un litige qui a placé sous les feux de la rampe l'un des marchés de l'aviation à la croissance la plus rapide.

FW Aviation (FWA) a pris possession de quatre Airbus A321 avec l'accord de la compagnie aérienne, après avoir affirmé que cette dernière était en défaut de paiement des loyers depuis 2021.

Mais le bailleur, qui fait partie du groupe londonien FitzWalter Capital, a accusé VietJet, lors d'une audience en ligne vendredi, de chercher à contrecarrer le processus en interférant en coulisses avec les efforts d'exportation de l'un des avions de ligne du Vietnam, où les quatre avions restent au sol.

Le litige a été porté devant les tribunaux de Londres, Singapour et Hanoï et est considéré comme un test pour les droits des bailleurs au Viêt Nam, qui a commandé des centaines d'Airbus et de Boeing, ainsi que pour les règles internationales plus larges en matière de crédit-bail.

"Nous avons le droit de posséder et de contrôler cet avion et cela s'étend à la capacité de l'exporter", a déclaré Akhil Shah, l'avocat de FWA, devant la Haute Cour de Londres.

L'avocat de VietJet, Alexander Milner, a nié que la compagnie aérienne cherchait à prendre des mesures proactives pour bloquer les exportations et a présenté des arguments juridiques et juridictionnels détaillés expliquant pourquoi VietJet ne pouvait pas être tenue responsable devant le tribunal britannique d'une affaire entre FWA et les autorités douanières vietnamiennes.

Le leasing représente environ la moitié de la flotte mondiale et la capacité des bailleurs à déplacer les avions d'un endroit à l'autre en cas de défaillance est un élément clé de la Convention du Cap de 2001, qui sous-tend l'industrie du leasing d'avions.

Les compagnies aériennes des pays membres qui sont réputées enfreindre les règles peuvent se voir imposer des taux de financement plus élevés pour leurs futures flottes.

En accordant l'ordonnance, le juge David Foxton s'est demandé s'il était possible d'établir une distinction entre la possession d'un aéronef et la possibilité de l'exporter, et a établi des comparaisons avec le contrôle des changes ou les restrictions à l'exportation de tableaux de maîtres anciens.

FWA a affirmé que VietJet avait travaillé en coulisse avec les autorités vietnamiennes et obtenu des photographies inexpliquées de lettres échangées entre le bailleur et les autorités douanières vietnamiennes.

M. Milner a déclaré que les demandeurs avaient rapidement interprété des actes innocents comme des tentatives d'ingérence. VietJet n'a pas pu être jointe immédiatement pour un commentaire.

Le Viêt Nam est le dernier champ de bataille en date concernant les droits des bailleurs, après les litiges en Inde et en Russie.

L'année dernière, l'Aviation Working Group, une entité basée au Royaume-Uni qui surveille les lois de financement au nom des avionneurs et des bailleurs, a placé le Viêt Nam sur une liste de surveillance en raison de son adhésion au traité du Cap et a réaffirmé cette décision en octobre. L'Inde est également sous surveillance en raison d'un différend entre la compagnie aérienne Go First et les bailleurs.

Les compagnies aériennes soutiennent qu'il est essentiel que les procédures soient exécutées correctement, car l'exportation d'un avion de grande valeur est irréversible. (Reportage de Tim Hepher ; édition de David Evans)