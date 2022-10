United Airlines recherche des gros porteurs : méga-commande en vue pour les avionneurs

© AOF 2022

La compagnie aérienne United Airlines pourrait passer une importante commande portant sur une centaine de gros porteurs d'ici la fin de l'année. Le transporteur étudie des propositions pour le 787 Dreamliner de Boeing et l'A350 d'Airbus, rapportaient jeudi 13 octobre l'agence Bloomberg ainsi que le quotidien Seattle Times. Ce dernier indique que cette commande s'inscrit dans le cadre des efforts déployés par le PDG Scott Kirby pour améliorer l'offre de United Airlines, un peu plus d'un an après que la compagnie a acheté 270 monocouloirs, dont 70 A321neo auprès d'Airbus, en juin 2021.Scott Kirby a récemment déclaré aux pilotes participant à une session de formation à Denver que la compagnie prévoyait une commande à "trois chiffres" et qu'elle étudiait plusieurs modèles de gros porteurs en vue d'un accord qui pourrait être annoncé d'ici décembre, ont confié des sources proches du dossier au quotidien.Le calendrier et la taille de l'opération n'ont pas été finalisés et peuvent encore changer.