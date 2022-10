Vol Rio-Paris: l'amertume d'un père de victime brésilienne

RIO DE JANEIRO (awp/afp) - "Je n'attends rien de ce procès", lâche, désabusé, Nelson Faria Marinho, le père d'une victime brésilienne de l'accident du vol Rio-Paris en 2009, à l'approche du jugement en correctionnelle d'Air France et Airbus pour "homicides involontaires".

"Je sais pertinemment que la justice ne sera pas faite. Et s'il y a une condamnation, qui sera puni? Les PDG? Ceux d'Airbus et d'Air France ont changé depuis longtemps", fulmine cet homme de 79 ans qui préside l'Association brésilienne des familles de victimes du vol AF447.

Son fils faisait partie des 228 personnes de 33 nationalités -dont 58 Brésiliens-, décédées quand l'Airbus A330 s'est abîmé au milieu de l'Atlantique, le 1er juin 2009.

Il avait 40 ans. Il s'appelait aussi Nelson et travaillait dans le secteur pétrolier en Angola.

"Ça fait 13 ans, mais pour nous, c'est comme si c'était hier", soupire cet homme aux cheveux blancs, costume sombre et lunettes à larges montures noires.

Les larmes aux yeux, il lance un regard tendre vers son épouse Maria Eva, 72 ans, assise sur un canapé près de lui.

"À chaque nouvelle étape, chaque nouveau procès, on est obligé de revivre ce drame", insiste-t-il.

"Pris de haut"

Nelson Faria Marinho se souvient d'une "terrible sensation d'injustice" en 2019, quand les juges d'instruction on prononcé un non-lieu général pour Airbus et pour Air France.

"Une décision absurde", selon lui, finalement invalidée en appel en mai 2021.

Le nouveau procès devrait durer neuf semaines, du 10 octobre au 8 décembre.

Mais le président de l'association brésilienne des familles de victimes ne s'y rendra pas.

"Le gouvernement français ne va pas me payer le voyage et les billets sont beaucoup trop chers. Je suis retraité, je n'ai pas les moyens. Mais si je pouvais, j'irais", déplore-t-il.

Il sera représenté par l'ancien pilote français Gérard Arnoux, auteur du livre "Le Rio-Paris ne répond plus: AF447 le crash qui n'aurait pas dû arriver" et conseiller technique de plusieurs familles de victimes.

Juste après le drame, un sénateur brésilien avait dû intervenir pour que M. Marinho obtienne des billets pour Paris afin de représenter son association lors de réunions avec les autorités françaises, par le biais d'un interprète.

"Je suis allé en France 18 fois, et j'avais toujours l'impression d'être pris de haut. Les gens du gouvernement ne m'appréciaient pas parce que j'avais mon franc-parler et je n'avais pas peur de dire qu'Air France et Airbus étaient coupables", lance-t-il.

Ce retraité qui a été chauffeur de taxi et a travaillé dans la construction civile à Brasilia ne se dit pas pour autant "antifrançais".

"Je n'ai rien contre le peuple français, mes deux filles vivent en France et sont mariées à des Français", dit-il, montrant des photos de ses "petits-enfants français" qui ornent les étagères du salon.

À côté d'une réplique miniature de la Tour Eiffel, le visage de son fils défunt est gravé sur une plaque en pierre, avec l'inscription: "Nelson Marinho, 1969-2009, regrets éternels".

Mais la plupart des objets souvenirs, entre photos et coupures de presse, se trouvent dans un cagibi qui sert de bureau au président de l'association, dont le logo est affiché à l'entrée de sa maison, une modeste demeure à Recreio, quartier de l'ouest de Rio de Janeiro.

La maison est aussi décorée d'oeuvres artisanales confectionnées par son épouse à base de matériaux recyclables: "Ca m'aide à m'occuper l'esprit, à penser moins à mon fils".

"Environ un an après le drame, je revenais d'une séance avec mon psychologue et j'ai failli me jeter d'un précipice. Juste avant, je venais de voir un jeune homme qui ressemblait tellement à mon fils...", révèle-t-elle. "Je me dis souvent: Mon Dieu, j'ai 72 ans, c'est moi qui aurait dû partir. Il avait toute la vie devant lui."

