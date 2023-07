Aircastle Limited est une société de portefeuille. La société, par le biais de ses filiales, acquiert, loue et vend des avions à réaction commerciaux aux compagnies aériennes. La société est engagée dans le financement et la gestion d'équipements de vol commerciaux. La Société gère ses aéronefs aux États-Unis, en Irlande et à Singapour. Au 31 décembre 2016, la Société possédait et gérait pour le compte de ses coentreprises 206 avions loués à 71 preneurs situés dans 36 pays. La Société est à l'origine d'acquisitions et de ventes par le biais de relations avec des compagnies aériennes, d'autres bailleurs d'avions, des institutions financières et des courtiers, ainsi que d'autres sources. Au 7 février 2017, la Société avait des engagements de location ou des lettres d'intention pour louer ou vendre 16 avions. Le portefeuille d'avions de la Société comprend des avions de passagers à large fuselage, des avions de passagers à fuselage étroit et des avions de fret. Le portefeuille de la Société s'étend sur diverses régions, telles que le Moyen-Orient et l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Asie et le Pacifique, et l'Europe.