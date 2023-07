AIREA plc est une société britannique spécialisée dans les revêtements de sol. La société est engagée dans la conception, la fabrication et la commercialisation de revêtements de sol par l'intermédiaire de sa marque Burmatex. Burmatex est un concepteur et un fabricant de dalles et de planches de moquette commerciale. Burmatex se concentre sur la conception et la création de solutions de revêtement de sol durables pour répondre aux besoins des architectes, des spécialistes et des entrepreneurs, avec une gamme en constante évolution pour répondre aux besoins des secteurs de l'éducation, des loisirs, du commerce, de l'hôtellerie et du public. La société propose une gamme de produits couvrant les moquettes liées aux fibres et les moquettes tuftées en feuilles et en dalles, ainsi que des produits spécialisés dans les barrières et les tapis d'entrée. Elle propose une boucle à plusieurs niveaux, des planches de moquette, des velours bouclés, des tapis liés à la fibre et des tapis d'entrée, des structures liées, des velours coupés et un système de barrière performant. Ses filiales comprennent Burmatex Limited, Fope Limited et AIREA Floor Coverings Limited. Burmatex Limited se consacre à la conception et à la fabrication de revêtements de sol.

Secteur Mobiliers de maison