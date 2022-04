Airesis : Annual report 2021

2021

Ce rapport contient des prévisions qui expriment les opinions actuelles. Cela implique certains risques et les résultats peuvent diverger des points de vue donnés.

Pour éviter toute mauvaise interprétation, ce rapport est établi en français, puis traduit en anglais pour information. La version française prévaut contre toutes les autres versions.

MESSAGE DU CONSEIL D'ADMINISTRATION

BOARD OF DIRECTORS' MESSAGE

Mesdames et Messieurs les actionnaires,

En 2021, les revenus consolidés d'Airesis augmentent de 41% par rapport à l'exercice précédent, atteignant MCHF 143.9 (2020 : MCHF 101.8).

LE COQ SPORTIF

La croissance de l'activité du Coq Sportif a été au rendez-vous en 2021, avec un chiffre d'affaires en net rebond de 40% pour atteindre 124 MEUR. Le résultat est dynamisé par la bonne croissance des ventes de textile, en hausse de 47%, ainsi que par un regain du marché de la chaussure, en augmentation de 20%.

Certes, l'activité du Coq Sportif s'est vue perturbée en 2021 par la persistance de la crise sanitaire et par les mesures restrictives mises en place en France et dans de nombreux pays. Ces décisions ont bouleversé l'ensemble des circuits de distribution et par conséquent impacté l'activité au cours du premier semestre 2021. Le management a fait preuve d'une remarquable capacité d'adaptation, avec une stratégie de forte reprise des ventes au second semestre.

L'année 2021 a aussi été marquée par la réalisation de la collection textile des athlètes de l'équipe de France Olympique et Paralympique. Le Coq Sportif a livré avec succès des tenues modernes et élégantes, portées par la délégation française au Village des athlètes, durant les cérémonies protocolaires, lors des remises de médailles et durant les différents déplacements. Pendant plus d'un mois, la marque a ainsi bénéficié d'une audience internationale et d'une forte visibilité médias. Le Coq Sportif a montré que son savoir-faire était à la hauteur de ses ambitions : devenir l'icône des JOP de Paris 2024 et redevenir la marque préférée des sportifs professionnels et amateurs.

MOVEMENT

L'exercice 2021 s'achève avec une belle performance de Movement. Le résultat net, hors provision de MCHF 0.3 et hors ajustement IFRS, est positif pour la première fois depuis l'acquisition de la participation par Airesis en 2015.

Une croissance des ventes a été observée sur l'ensemble des marchés. Le chiffre d'affaires atteint MCHF 9.9 (2020 : MCHF 8.5). En 2020, le groupe a cessé la distribution de marques de sport tierces à travers sa société Casoar SA. À périmètre équivalent, le groupe réalise ainsi une croissance des ventes de près de 35% par rapport à l'exercice précédent.

Movement poursuit la redynamisation de sa marque en retravaillant sa charte graphique ce qui permettra à terme de renforcer son identité et sa reconnaissance sur le marché national et international pour accroître encore ses revenus.

Dans ce contexte économique et sanitaire particulièrement exigeant, les marques du groupe ont su rebondir et les résultats sont encourageants. L'officialisation du Coq Sportif, principale participation du groupe, au statut d'équipementier des équipes de France olympiques et paralympiques apporte confiance et ambition pour l'avenir, ouvrant une dynamique forte de développement à horizon 2024.

Le Conseil d'administration

Dear Shareholders,

In 2021, Airesis' consolidated revenues increased by 41% compared to the previous financial year and amount MCHF 143.9 (2020: MCHF 101.8).

LE COQ SPORTIF

Growth in Le Coq Sportif's business proved to be strong in 2021, with a net recovery in turnover of 40% to reach EUR 124 million in 2021. The result was boosted by good growth in textile sales, up 47%, as well as a recovery in the footwear market, up 20%.

The activity of Le Coq Sportif was in fact disrupted in 2021 by the persistence of the health crisis and by the restrictive measures implemented in France and in many other countries. These decisions disrupted all distribution channels and therefore impacted the activities in the first half of 2021. Management demonstrated a remarkable ability to adapt, with a strategy of a strong sales recovery in the second half of the year.

2021 was also marked by the creation of the textile collection for the athletes of the French Olympic and Paralympic teams. Le Coq Sportif successfully delivered modern and elegant outfits, worn by the French delegation in the Athletes' Village, during official ceremonies, medal presentations and during travels. For more than a month, the brand benefited from an international audience and strong media visibility. Le Coq Sportif has shown that its know-how is up to its ambitions: to become the icon of the Paris 2024 Olympic Games and once again become the favorite brand of professional and amateur athletes.

MOVEMENT

The financial year ends with a strong performance of Movement. The net result, excluding a provision of MCHF 0.3 and without IFRS adjustment, is positive for the first time since the acquisition of the subsidiary by Airesis in 2015.

Sales growth was achieved in all market and revenues reached MCHF 9.9 (2020: MCHF 8.5). In 2020, the Group ceased the distribution of third-party sports brands through its company Casoar SA. On a like-for-like basis, the Group thus achieves a sales growth of almost 35% compared to the previous year.

Movement is continuing to revitalise its brand by reworking its graphic charter, which will ultimately strengthen its identity and recognition on the national and international markets to further boost revenues.

In this particularly challenging economic and health context, the Group's brands have been able to rebound, and the results are encouraging. The official recognition of Le Coq Sportif, the Group's main subsidiary, as the equipment supplier for the French Olympic and Paralympic teams brings confidence and ambition for the future, opening up a strong development dynamic for 2024.

The Board of Directors

CHIFFRES CLÉS 2021

KEY FIGURES 2021

Détails par participation (en milliers) Taux de change moyen EUR/CHF

2021 1.0812

2020 1.0703

Details for each participation (in thousands)

Average currency exchange rate EUR/CHF

Revenus Le Coq Sportif (en monnaie locale) Revenus Le Coq Sportif (en CHF)

Revenus Groupe Movement Revenus Corporate & autres Revenus totaux consolidés*

Résultat net Le Coq Sportif (en monnaie locale) Résultat net Le Coq Sportif (en CHF)

Résultat net ordinaire Groupe Movement Résultat net Corporate & autres

Résultat net IFRS

123 655 86 876

133 696 92 983 9 861 8 471 1 722 1 135 Revenue Le Coq Sportif (in local currency) Revenue Le Coq Sportif (in CHF)

143 928 -9 186

101 787

-19 678

-9 932 -21 061

-228 -700

-448 -1 682

Revenue Movement Group Revenue Corporate & others Total consolidated revenue*

Net result Le Coq Sportif (in local currency)

Net result Le Coq Sportif (in CHF) Ordinary net result from Movement Group

Net result Corporate and others

-10 608

-23 444

IFRS net result

Compte de résultat

(chiffres consolidés en milliers de CHF) Revenus totaux

Marge

Résultat opérationnel (EBITDA)

Résultat net, attribuable aux actionnaires de Airesis

Income statement

(consolidated figures in thousands of CHF)

143 928 68 852 -142 -8 356

101 787

Total revenue

46 054

Margin

-11 039

EBITDA

-18 525

Net result, attributable to Airesis' shareholders

Bilan

(chiffres consolidés en milliers de CHF) Actifs courants

Fonds étrangers courants Actifs non courants

Fonds étrangers non courants Intérêts non-contrôlants

Fonds propres attribuables aux actionnaires de Airesis

Balance Sheet

(consolidated figures in thousands of CHF)

77 172

79 860

Current assets

89 568

66 976

64 641

-192

88 717

71 835

66 136

237

Current liabilities Non-current assets Non-current liabilities Non-controlling interest

-9 871

-3 395

Equity, attributable to Airesis' shareholders

Principales participations (% de détention)

Main participations (% of capital shareholding)

Le Coq Sportif

78% 77%

Movement

92% 92%

Le Coq Sportif

Movement

*Y compris élimination chiffre d'affaires intersecteurs

*Including elimination of transactions between groups

