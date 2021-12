Airesis: Comunus SICAV annonce une participation de 10,50%

Genève (awp) - La société de participations Airesis, propriétaire des marques Le Coq Sportif et Movment a été informée d'une modification au sein de son actionnariat. Au 23 décembre dernier, Comunus SICAV a annoncé détenir 6'537'767 actions Airesis, ce qui représente 10,50% des actions émises, a précisé la société de Clarens mardi soir.

Comunus SICAV est une société d'investissement à capital variable autogérée. Elle comprend un compartiment Entrepreneur et un compartiment Investisseurs. La modification du taux de participation résulte d'un transfert de titres entre Petrus Finance, contrôlée à 50% par Marc-Henri Beausire et le compartiment Entrepreneur de Comunus SICAV, détenu à 80% par Airesis et Marc-Henri Beausire. Il s'agit donc d'un transfert de titres entre des entités contrôlées par M. Marc-Henri Beausire.

Mardi matin, l'opérateur de la Bourse suisse SIX avait annoncé qu'un membre de la direction générale d'Airesis avait cédé un gros paquet d'actions représentant 8,2% des nominatives en circulation. L'opération a porté sur 5,1 millions de titres cédés le 23 décembre pour un montant de 3,5 millions de francs suisses, représentant un prix unitaire d'environ 0,69 franc.

Mardi, l'action Airesis a clôturé à 0,73 franc, en hausse 5,8%.

fr/rp