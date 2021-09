Airesis a divisé par deux sa perte nette semestrielle

Genève (awp) - La reprise dont a profité la marque le Coq Sportif au 1er semestre a grandement bénéficié à son propriétaire, la société de participations vaudoise Airesis. Malgré un bond du chiffre d'affaires, le groupe de Clarens est resté dans les chiffres rouges, réduisant néanmoins sa perte de moitié.

Le débours semestriel a atteint 9,4 millions de francs suisses, contre 18,5 lors des six premiers mois de 2020, indique Airesis vendredi dans son rapport intermédiaire. Le chiffre d'affaires s'est envolé de 86% à 59,9 millions de francs suisses. Ce rebond s'explique par une base de comparaison favorable, les recettes ayant plongé l'année dernière en raison des restrictions liées à la pandémie de Covid-19.

Principale participation, la marque de vêtements et chaussures de sport Le Coq Sportif a généré des recettes de 53,3 millions d'euros, gonflées de 83% sur un an. En francs suisses, le chiffre d'affaires de cette participation s'est fixé à 58,3 millions de francs suisses (+88%), précise la société, se basant sur des chiffres non audités.

Le taux de change moyen de 1,0944 EUR/CHF s'est révélé pourtant moins favorable que celui du premier semestre 2020, de 1,0642.

Le Coq Sportif a poursuivi ses investissements stratégiques en déployant notamment une politique numérique solide à travers le site internet et le site de vente en ligne, selon le rapport.

Cette participation a dégagé une marge brute améliorée de 4 points de pourcentage à 47% et subi une perte nette de 6,5 millions d'euros, contre -14,9 millions au premier semestre 2020.

La marque de ski Movement a vu ses revenus passer à 1,4 million de francs suisses, contre 932'000 précédemment. Les chiffres rouges sont également de mise, avec une perte nette de 1,8 millions (-2,1 millions au 1er semestre 2020).

Airesis détient une participation de 77% dans le Coq Sportif et de 92% dans Movement.

fr/jh