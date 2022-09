Genève (awp) - Airesis a fortement réduit sa perte nette semestrielle. A la faveur de la cession de sa part de 40% dans le fonds immobilier Cumunus Sicav, la société de participations vaudoise, qui contrôle l'équipementier sportif français le Coq sportif et le fabricant suisse de skis Movement a réduit son débours à 282'000 francs suisses, contre un résultat négatif à hauteur de 9,42 millions douze mois auparavant.

Les revenus du groupe ont quant à eux atteint 67,7 millions de francs suisses, contre 59,93 millions à fin juin 2021, soit une progression de 13%, ressort-il du rapport semestriel publié vendredi. Ceux du Coq Sportif, dont Airesis détient une participation de 77%, ont bondi de 23% à 65 millions d'euros, alors que Movement, contrôlé à 92% par la société de Clarens, a dégagé un chiffre d'affaires de 700'000 francs suisses, réduit de moitié au regard du montant affiché durant la période correspondante de l'an dernier.

En matière de rentabilité, le Coq sportif n'est pas parvenu à s'extraire des chiffres rouges, la perte nette semestrielle s'inscrivant à 6,34 millions d'euros, contre un résultat net négatif à hauteur de 6,51 millions douze mois auparavant. La perte opérationnelle avant intérêts et impôts s'est en revanche creusée, passant en l'espace d'un an de 5,36 à 6,06 millions, tout comme l'Ebitda, lequel s'est fixé à -3,53 millions, contre -2,87 millions entre janvier et fin juin 2021.

Le repli de la rentabilité reflète notamment les hausses des prix de l'énergie et des transports, lesquels n'ont pas encore été entièrement répercutés sur ceux des articles de la marque à l'emblématique gallinacé. La marge brut s'est ainsi contractée à 44%, contre 47% à fin juin 2021. Faisant part d'une bonne dynamique des ventes du Coq Sportif en France, Airesis note une vive croissance des exportations, ces dernières s'étant envolées de 80%.

Nouveau siège

Le chantier d'extension du siège de Romilly-sur-Seine, initié en septembre 2021 devrait s'achever en février 2023, comme initialement prévu. Avec une surface de 3000 m² supplémentaires, ce bâtiment permettra de renforcer les équipes et de fabriquer les tenues de podium et de performance des sportifs engagés lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, ainsi que pour la coupe du monde de rugby qui se déroulera en France dans un an.

Concernant Movement, Airesis explique que le fabricant et distributeur de skis réalise l'essentiel de ses ventes en 2e partie d'année. Le fort repli du chiffre d'affaires subi sur le premier semestre 2022 reflète le retour à la normale de la pratique du ski avec la réouverture des remontées mécaniques après la pandémie de Coronavirus, Movement se concentrant fortement sur les skis de randonnée.

La marge, hors effet variation de stocks, s'est établie à 47%, une progression de 3% par rapport au premier semestre 2021, traduisant une bonne tenue des prix et une progression sur le segment dit "premium". Quasiment stable à 1,75 million de francs suisses, contre 1,79 million un an auparavant, la perte nette de Movement a toutefois souffert de l'augmentation de la masse salariale due à des changements d'organisation et à une période d'indemnisation du chômage partiel en 2021.

vj/lk