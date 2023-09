Airesis SA est une holding d'investissement en private equity basée en Suisse et spécialisée dans les investissements dans les marques, notamment dans le secteur du sport. Les activités de la société sont concentrées sur ses cinq participations : Le Coq Sportif (participation de 69%), Boards & More Holding AG et A 2 I SA (détenues à 100%), Hazard Immobilier SA (en liquidation), détenue majoritairement, et Comunus SICAV, détenue minoritairement. Son portefeuille de marques comprend les marques Le Coq Sportif, Fanatic, ION, North Kiteboarding et North Sails Windsurf. Les principaux marchés de la Société sont la France, l'Italie et l'Espagne. La Société génère ses bénéfices par l'acquisition et la revente de participations. Le Coq Sportif possède sept filiales à part entière situées, entre autres, en France, en Uruguay, aux États-Unis et en Italie. Boards & More possède quatre filiales situées en France, en Allemagne, en Autriche et en Suisse. Comunus SICAV s'engage dans le compartiment des entrepreneurs.

Secteur Gestion des placements et exploitants de fonds