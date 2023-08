Airgain, Inc. est un fournisseur de solutions et de technologies de connectivité sans fil utilisées pour permettre la mise en réseau de toute une série d'appareils et de marchés, y compris les consommateurs, les entreprises et l'automobile. Ses technologies sont déployées dans les réseaux sans fil des opérateurs, des flottes, des entreprises, des particuliers, des gouvernements et de la sécurité publique. Les systèmes comprennent des décodeurs, des points d'accès, des routeurs, des modems, des passerelles, des adaptateurs média, des portables, des téléviseurs numériques, des capteurs, des flottes et des dispositifs de suivi des actifs. Ses produits comprennent trois sous-marques distinctes. Airgain Embedded représente ses modems intégrés, ses antennes et ses kits de développement qui aident les équipes de conception à mettre rapidement sur le marché des produits connectés. Airgain Antenna+ représente ses antennes externes, telles que les antennes de flotte et d'Internet des objets, qui permettent d'améliorer les signaux sans fil dans certains des environnements les plus difficiles. Airgain Integrated représente ses produits entièrement intégrés, tels que les traqueurs d'actifs, les solutions de connectivité 5G et la plateforme AirgainConnect.

Secteur Communications et réseautage