Airports of Thailand Public Company Limited est une société basée en Thaïlande qui exerce des activités aéroportuaires et d'autres services liés à l'exploitation des aéroports. La société s'occupe principalement de la gestion des aéroports, de l'hôtellerie, des services d'aviation au sol, de la sécurité et des projets relatifs aux marchandises périssables. La société exploite six aéroports internationaux, tels que l'aéroport Suvarnabhumi (BKK), l'aéroport Don Mueang (DMK), et quatre aéroports internationaux régionaux, tels que Chiang Mai (CNX), Hat Yai (HDY), Phuket (HKT) et Mae Fah Luang - Chiang Rai (CEI). Les opérations de la société comprennent des activités aéronautiques et non aéronautiques. Ses activités aéronautiques sont liées au trafic aérien, telles que les redevances d'atterrissage et de stationnement, les redevances de services aux passagers au départ et les redevances de services aux avions. Ses activités non aéronautiques comprennent les loyers des bureaux et des propriétés de l'État, les revenus des services et les revenus des concessions. Ses filiales comprennent Suvarnabhumi Airport Hotel Company Limited.

Secteur Services aéroportuaires