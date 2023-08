AirSculpt Technologies, Inc. est une société de portefeuille. Les activités de la société sont menées par l'intermédiaire des associations professionnelles et de ses filiales en propriété exclusive, qui possèdent et exploitent les actifs non cliniques et fournissent des services de gestion. Elle propose aux patients une gamme de procédures personnalisées de remodelage du corps, notamment l'élimination de la graisse et le transfert de graisse. La société propose également des procédures de transfert de graisse qui utilisent les propres cellules graisseuses du patient pour améliorer les seins, les fesses, les hanches ou d'autres zones et ne nécessitent pas l'implantation de silicone ou de matériaux étrangers. Ses procédures de transfert de graisse comprennent le Power Brazilian Butt Lift (BBL), une procédure de lifting brésilien des fesses ; Up a Cup, une procédure d'amélioration des seins, et le Hip Flip, une procédure de contournement du sablier. La société s'appuie également sur AirSculpt TV, qui permet aux téléspectateurs d'entrer dans les salles d'opération pour regarder ses chirurgiens utiliser la procédure de remodelage corporel AirSculpt. Elle opère dans environ 16 centres répartis dans 13 États.

Secteur Installations et services en soins de santé