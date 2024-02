FUZZY PANDA RESEARCH : LES TECHNOLOGIES AIRSCULPT SONT-ELLES COURTES ?

AirSculpt Technologies, Inc. est une société holding. La société fournit des services de gestion de cabinet à des associations professionnelles (AP) situées aux États-Unis et au Canada. Elle possède et exploite des actifs non cliniques et fournit ses services de gestion aux associations professionnelles par le biais d'accords de services de gestion (MSA). Elle propose des procédures de remodelage du corps sous sa marque Elite Body Sculpture. Elite Body Sculpture propose un remodelage corporel personnalisé en utilisant sa méthode brevetée AirSculpt qui élimine la graisse indésirable par une procédure peu invasive et qui donne des résultats. La société propose également des procédures de transfert de graisse qui utilisent les propres cellules graisseuses du patient pour améliorer les seins, les fesses, les hanches ou d'autres zones et qui ne nécessitent pas l'implantation de silicone ou de matériaux étrangers. Les procédures de remodelage du corps de la société comprennent le Power BBL, une procédure de lifting des fesses brésiliennes, le Up a Cup, une procédure d'amélioration des seins, et le Hip Flip, une procédure de remodelage des sabliers.

Secteur Installations et services en soins de santé