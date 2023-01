Airtel Africa élargit son offre de 5G avec l'achat de spectre au Nigeria

(Alliance News) - Airtel Africa PLC a déclaré lundi que sa filiale nigériane, Airtel Networks Ltd, a acheté des fréquences supplémentaires pour l'expansion du réseau en Afrique.

Airtel Africa est une société de télécommunications basée à Londres et axée sur l'Afrique.

Sa filiale, Airtel Nigeria, a acheté 100 mégahertz de spectre dans la bande des 3 500 mégahertz auprès de la Nigerian Communication Commission.

L'achat comprenait également 2x5 mégahertz de 2 600 mégahertz.

La contrepartie totale était de 316,7 millions USD, payable en monnaie locale.

Airtel a déclaré que le spectre supplémentaire soutiendrait ses investissements dans l'expansion du réseau, tant pour les données mobiles que pour les capacités de haut débit domestique sans fil fixe.

"Le Nigeria est un marché avec un énorme potentiel de croissance future pour les services mobiles. L'investissement dans les nouvelles technologies et les infrastructures locales pour permettre cette croissance est une priorité stratégique pour le groupe et garantira que nous sommes en mesure de fournir des services fiables et abordables aux communautés locales à travers le pays", a déclaré le directeur général Segun Ogunsanya.

"La 5G est essentielle à ces ambitions, et nous sommes impatients de lancer de nouveaux services pour favoriser une plus grande numérisation à travers le pays, faciliter le progrès économique et transformer les vies à travers le Nigeria."

Les actions d'Airtel Africa se négociaient en baisse de 3,8% à 113,80 pence chacune à Londres lundi matin.

Par Holly Beveridge ; journaliste d'Alliance News

