Aisin Corp est une société basée au Japon, principalement engagée dans la fabrication et la vente de pièces automobiles. Elle fabrique et vend des pièces automobiles par l'intermédiaire de cinq segments, à savoir le Japon, l'Amérique du Nord, l'Europe, la Chine et l'Association des nations de l'Asie du Sud-Est (ANASE) et l'Inde. Le segment japonais fabrique et vend également des équipements liés aux solutions énergétiques. Les pièces automobiles comprennent les pièces liées au groupe motopropulseur telles que les transmissions automatiques (AT) et les transmissions manuelles (MT), les pièces liées à la sécurité de conduite telles que les maîtres-cylindres de frein et les freins à disque, les pièces liées à la carrosserie telles que les systèmes de portes coulissantes électriques, les systèmes de portes arrière électriques et les toits ouvrants, ainsi que d'autres pièces liées aux solutions connectées et de partage (CSS) telles que les systèmes de navigation des voitures. Les produits liés aux solutions énergétiques comprennent les climatiseurs à pompe à gaz (GHP), les systèmes de cogénération, les toilettes à douche, les rénovations résidentielles, la construction et le génie civil, et les ventes de pétrole. L'entreprise est également active dans le secteur des pièces détachées automobiles.