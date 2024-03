CGit Holding AB (publ) est une société de conseil basée en Suède dans le domaine de l'infrastructure des technologies de l'information (TI), qui comprend les centres de données, la sécurité, la gestion, l'hébergement, le réseau et la communication, ainsi que la sauvegarde et la reprise après sinistre. Les activités de la société sont réparties en trois segments : IT-Operation, IT-Consultant et IT-Products. Le segment IT-Operation comprend des services tels que l'exploitation et la maintenance, principalement l'exploitation de serveurs, la gestion des clients, les services de pare-feu et l'infrastructure hébergée. Le segment IT-Consultant comprend des services de conseil dans le domaine de l'infrastructure informatique, tels que le rechargement quotidien et la mise en œuvre de solutions, entre autres. Le segment des produits informatiques implique le commerce d'équipements informatiques et d'autres produits de Palo Alto Networks, Arista, Pure, Nutanix et Invidia.

Secteur Services et conseils en informatique