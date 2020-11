AIXTRON : Barclays à l'achat

Données financières EUR USD CA 2020 267 M 311 M - Résultat net 2020 27,5 M 32,0 M - Tréso. nette 2020 293 M 342 M - PER 2020 38,9x Rendement 2020 - Capitalisation 1 067 M 1 242 M - VE / CA 2020 2,90x VE / CA 2021 2,45x Nbr Employés 715 Flottant 94,3% Graphique AIXTRON SE Durée : Auto. 2 mois 3 mois 6 mois 9 mois 1 an 2 ans 5 ans 10 ans Max. Période : Jour Semaine Tendances analyse technique AIXTRON SE Court Terme Moyen Terme Long Terme Tendances Baissière Neutre Haussière Evolution du Compte de Résultat Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Consensus Vente Achat Recommandation moyenne ACCUMULER Nombre d'Analystes 9 Objectif de cours Moyen 11,91 € Dernier Cours de Cloture 9,54 € Ecart / Objectif Haut 46,7% Ecart / Objectif Moyen 24,8% Ecart / Objectif Bas -14,1% Révisions de BNA Merci d'autoriser JavaScript dans les préférences de votre navigateur pour utiliser les graphiques dynamiques. Dirigeants Nom Titre Bernd Schulte Co-President Felix Jan Grawert Co-President Kim Schindelhauer Chairman-Supervisory Board Michael Heuken Vice President-Research & Development Petra Denk Member-Supervisory Board Secteur et Concurrence Var. 1janv Capitalisation (M$) AIXTRON SE 11.91% 1 242 ASML HOLDING N.V. 18.98% 151 928 LAM RESEARCH CORPORATION 20.02% 49 263 TOKYO ELECTRON LIMITED 16.53% 41 477 QORVO, INC. 10.07% 14 549 ENTEGRIS, INC. 53.82% 10 093