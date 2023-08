AIXTRON SE est un fournisseur d'équipements de déposition pour l'industrie des semi-conducteurs. Les solutions technologiques de la société sont utilisées par une série de clients à travers le monde pour construire des composants pour des applications électroniques et opto-électroniques basées sur des matériaux semi-conducteurs composés, silicium ou organiques. Ces composants sont utilisés dans les systèmes de communication par fibre optique, les applications de téléphonie mobile et sans fil, les dispositifs de stockage optiques et électroniques, l'informatique, la signalisation et l'éclairage, les affichages, ainsi qu'une série d'autres technologies. Les activités de la société comprennent le développement, la production et l'installation d'équipements pour le dépôt de semi-conducteurs et d'autres matériaux complexes, l'ingénierie des processus, le conseil et la formation, y compris l'assistance permanente aux clients et le service après-vente. La société fournit à ses clients des systèmes de dépôt de matériaux à l'échelle de production et des systèmes à petite échelle pour la recherche et le développement (R&D) ou la production à petite échelle.