FRANCFORT (dpa-AFX) - Des perspectives plus optimistes ont poussé jeudi l'action Aixtron à un plus haut depuis l'an 2000. L'analyste Olivia Honychurch de la société d'investissement Jefferies a écrit dans une première évaluation que les chiffres du deuxième trimestre de l'équipementier en puces électroniques étaient solides. Ainsi, les entrées de commandes ont dépassé de huit pour cent les attentes du marché. Les objectifs annuels plus élevés de l'entreprise pour 2023 sont encore plus élevés que prévu et reflètent la bonne situation commerciale actuelle.

Ce matin, l'action était en tête du MDax, en hausse de plus de douze points à 34,72 euros. Elles ont ainsi laissé derrière elles leur plus haut niveau de 2011, juste au-dessus de 34 euros, et ont atteint leur plus haut niveau depuis 23 ans. En dernier lieu, les titres étaient encore cotés onze pour cent plus haut.

En 2011, un rallye porté par le boom des LED avait pris fin brutalement. Les fabricants de LED avaient commandé aux équipementiers comme Aixtron plus de machines qu'ils n'en avaient finalement besoin à court terme, la demande a chuté.

Après une longue période de vaches maigres - interrompue uniquement par l'échec de la tentative de rachat par une entreprise chinoise - Aixtron profite depuis un certain temps déjà de la demande croissante de machines pour la fabrication de semi-conducteurs modernes et efficaces sur le plan énergétique, à base de carbure de silicium et de nitrure de gallium.

Ainsi, les grands groupes de puces augmentent actuellement fortement leurs capacités dans ce domaine, car la demande de puces électroniques particulièrement performantes continue de croître dans le cadre de la numérisation mondiale, de l'électromobilité et de la transition énergétique, et les pays occidentaux veulent réduire leur dépendance vis-à-vis de la Chine.

Depuis fin 2019, le titre Aixtron a déjà gagné un peu plus de 260 pour cent. L'analyste de Jefferies Honychurch reste confiante dans la poursuite de cette évolution. Elle fixe un objectif de cours de 45 euros./mis/ngu/jha/