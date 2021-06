Aixtron : entouré pour un relèvement de prévisions

Aixtron s'envole de 14% à Francfort, entouré pour le relèvement sensible, par l'équipementier pour l'industrie des semi-conducteurs, de ses prévisions pour 2021, en raison d'une demande de ses clients plus importante que prévu précédemment.



Ainsi, le groupe allemand table désormais sur un chiffre d'affaires compris entre 400 et 440 millions d'euros (et non plus à la borne haute de la fourchette 320-360 millions) et sur une marge opérationnelle entre 20 et 22% (et non plus d'environ 18%).



Ce relèvement par la direction amène Liberum à augmenter ses propres prévisions de 20% pour les revenus et de 31% pour le BPA. Le broker réaffirme sa recommandation 'achat' et relève son objectif de cours de 24 à 26 euros.



