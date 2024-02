(nouveau : détails sur AMS-Osram, analyste de Jefferies sur les perspectives)

HERZOGENRATH (dpa-AFX) - L'équipementier de l'industrie des puces Aixtron s'attend à une croissance au moins nettement plus lente en 2024. Selon les experts, le ralentissement du marché des voitures électriques constitue un vent contraire. Selon un communiqué publié jeudi, le président de l'entreprise, Felix Grawert, s'attend toutefois à une nouvelle forte augmentation des bénéfices pour l'année 2025, "portée par la prochaine vague de croissance dans le domaine de l'électronique de puissance". L'avenir nous dira si l'annulation d'un projet clé de LED chez le client AMS-Osram vient contrecarrer ces plans. Sur le marché boursier, les nouvelles d'AMS-Osram ont suscité l'incertitude.

Vers midi, le titre Aixtron était encore en baisse de 14 pour cent à 27,06 euros, ce qui le plaçait en dernière position du MDax. La perte de cours en 2024 s'élève ainsi à environ 30 pour cent. Toutefois, les investisseurs se remémorent également cinq années consécutives de bénéfices avec une hausse totale d'environ 360 pour cent.

Dans une première réaction, un trader a parlé de perspectives commerciales plutôt moroses. Les nouvelles d'AMS Osram ont également contribué à refroidir l'atmosphère. L'entreprise a réduit ses objectifs à moyen terme en raison de l'annulation inattendue d'une commande pour un important projet de LED. Les possibilités d'utilisation de tous les actifs faisant partie de cette stratégie ont donc été remises en question. La nouvelle usine de LED de 8 pouces à Kulim en Malaisie est également concernée.

L'annulation du projet chez AMS-Osram envoie des signaux négatifs pour la croissance à moyen terme du fournisseur d'installations Aixtron, a expliqué le trader. Les attentes élevées du marché pour 2025 et les années suivantes reposent également sur une utilisation croissante des MicroLED par les fournisseurs d'électronique grand public. Maintenant qu'un grand groupe prend ses distances, les attentes de croissance d'Aixtron semblent trop optimistes. Selon l'estimation d'Olivia Honychurch de Jefferies Research, le groupe en question est Apple.

L'activité de fabrication de MicroLED ne représente encore qu'une petite partie de l'activité d'Aixtron, soit environ 11 % en 2023. Les experts s'attendaient pourtant à une croissance de ces activités dans les années à venir.

Pour 2024, Aixtron s'attend tout d'abord à ce que les recettes atteignent 630 à 720 millions d'euros, comme l'entreprise l'a annoncé jeudi à Herzogenrath. Après une augmentation du chiffre d'affaires de 36 pour cent à près de 630 millions d'euros en 2023, cela représenterait au mieux une hausse d'un peu plus de 14 pour cent. Les nouvelles actuelles d'AMS-Osram n'ont aucune influence sur les prévisions, a déclaré une porte-parole. Mais en ce qui concerne les années suivantes, un premier expert voit déjà des vents contraires.

Le fait que la fourchette de prévision pour 2024 soit plus large que d'habitude dans le passé est probablement dû à l'augmentation de la taille des commandes individuelles et à l'incertitude concernant les licences d'exportation, a expliqué l'experte de Jefferies Honychurch. Avec ces dernières, Aixtron, comme d'autres entreprises de semi-conducteurs, a parfois eu des problèmes en 2022 et 2023. En toile de fond, des problèmes de personnel au niveau des autorités d'autorisation ainsi qu'un regard plus critique des pays occidentaux sur les technologies vendues aux clients chinois.

Le bénéfice avant intérêts et impôts devrait représenter 24 à 26 % du chiffre d'affaires en 2024. Les analystes estiment que le chiffre d'affaires se situe dans la moitié supérieure de la fourchette, mais que la marge bénéficiaire opérationnelle est supérieure à l'objectif du groupe MDax.

L'année dernière, Aixtron a réalisé une marge de 25 pour cent, ce qui a permis d'obtenir un résultat d'exploitation de 156,8 millions d'euros. C'était 50 pour cent de plus qu'en 2022 et les analystes espéraient un peu plus. Toutefois, Aixtron a dépensé beaucoup plus d'argent en 2023 pour la recherche et le développement afin de stimuler la croissance future de l'entreprise. De plus, le premier coup de pioche pour la construction d'un centre d'innovation au siège social à Herzogenrath a été donné au cours du dernier trimestre, pour un coût total d'environ 100 millions d'euros. Au final, l'entreprise a gagné 145,2 millions d'euros l'année dernière, soit 45 pour cent de plus qu'en 2022. Le dividende devrait désormais augmenter de 0,09 centime pour atteindre 0,40 euro par action.

En ce qui concerne les prévisions pour l'année en cours, l'analyste Madeleine Jenkins de la banque suisse UBS avait déjà récemment mis en garde contre des attentes trop élevées, notamment parce que la croissance de l'ensemble du marché des voitures électriques s'affaiblit. Elle a en outre fait référence au pionnier de la voiture électrique Tesla qui, en janvier, a laissé entrevoir une croissance probablement plus lente des livraisons pour 2024 et prévoit la prochaine vague de croissance basée sur de nouvelles plateformes en 2025. C'est important parce que Tesla est l'un des plus gros consommateurs de puces en carbure de silicium et parce que c'est un signal pour le développement du marché de la voiture électrique dans son ensemble.

Au cours de l'année écoulée, Aixtron a encore nettement profité de l'augmentation des capacités par les groupes de puces et a entamé la nouvelle année avec un carnet de commandes d'installations d'un montant de 353,7 millions d'euros. Les clients investissent actuellement beaucoup d'argent dans la production de puces modernes. Ainsi, les puces électroniques à base de carbure de silicium (SiC) sont plus efficaces sur le plan énergétique et plus résistantes à la température que les puces en silicium classiques, ce qui est une condition préalable pour la technique de charge rapide des voitures électriques. Elles permettent en outre de construire des batteries plus petites pour une même autonomie. Les composants SiC haute tension deviennent également plus intéressants dans la perspective du développement des énergies alternatives.

Mais les puces électroniques de puissance et de haute fréquence à base de nitrure de gallium (GaN) sont également à l'ordre du jour. Ceux-ci ont entre-temps remplacé les composants classiques en silicium dans les blocs d'alimentation à charge rapide des smartphones par exemple. D'autres applications devraient suivre. "Nous voyons une demande croissante pour les applications dans les centres de calcul mondiaux ou pour les installations solaires", avait déclaré le président d'Aixtron, M. Grawert, à l'automne dernier./mis/la/he/men/lew/stk