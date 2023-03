Aixtron teste la tendance à la consolidation - Deutsche recommande l'achat

FRANCFORT (dpa-AFX Broker) - Après avoir gagné près de 19% en deux jours à 30,75 euros, l'action Aixtron s'est d'abord écartée mercredi de sa tendance à la consolidation depuis début décembre. Les réactions positives des analystes sur le bilan et les perspectives de l'équipementier de l'industrie des puces électroniques la veille avaient suscité un nouvel intérêt d'achat. Après une hausse jusqu'à 30,75 euros, les gains de cours se sont quelque peu effrités. A la fin, le titre était encore en hausse de 3,89% à 30,21 euros.

C'est surtout la recommandation d'achat de Michael Kuhn, expert de la Deutsche Bank, qui a attiré l'attention. D'autres établissements ont même fixé des objectifs de cours encore plus élevés, jusqu'à 42 euros. Kuhn a intitulé son étude "Per aspera ad Aixtron", en référence à la récente évolution cahoteuse du cours. Mais les perspectives pour 2023 ont dissipé toutes les inquiétudes, Aixtron est une histoire de croissance attractive pour cette année et au-delà./ag/mis