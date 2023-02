Aixtron veut prendre son envol en 2023 - la forte demande est un moteur

L'équipementier en semi-conducteurs Aixtron veut accélérer sa croissance cette année, après avoir été pénalisé par des retards de livraison. Vers la fin 2022, l'absence de licences d'exportation avait freiné. Les autorités ont été débordées et ont parfois porté un regard plus critique sur certains pays clients, notamment la Chine. La situation s'est toutefois améliorée récemment. En 2023, le chiffre d'affaires devrait croître d'au moins un quart et la rentabilité devrait s'améliorer. Alors que l'entreprise a manqué les estimations moyennes des analystes pour 2022 en termes de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation, les perspectives sont largement supérieures grâce au carnet de commandes.

La demande d'équipements pour la fabrication de puces électroniques à base de nitrure de gallium (GaN) et de carbure de silicium (SiC) reste élevée. Les composants à base de ces matériaux sont plus petits, plus efficaces sur le plan énergétique et plus résistants à la température que les puces en silicium classiques. Dans ce contexte, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'au moins un quart en 2023 pour atteindre 580 à 640 millions d'euros, après une hausse de huit pour cent à 463,2 millions d'euros l'année dernière, a annoncé mardi l'entreprise cotée au MDax à Herzogenrath.

La direction, emmenée par Felix Grawert, s'appuie pour cela sur un carnet de commandes d'équipements de près de 352 millions d'euros fin 2022, soit près de deux tiers de plus que douze mois plus tôt. Au cours de la nouvelle année, il est prévu de collecter entre 600 et 680 millions d'euros de commandes.

En ce qui concerne la rentabilité, Grawert vise une hausse de la marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (marge Ebit) à 25-27%. En 2022, elle était de 23%, ce qui correspond à une croissance de 6% du résultat d'exploitation à 105 millions d'euros. Le bénéfice net a progressé du même ordre de grandeur pour atteindre un peu plus de 100 millions d'euros. Le dividende devrait augmenter d'un centime pour atteindre 0,31 euro./mis/he/zb