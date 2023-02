Aixtron veut reprendre sa marche en avant en 2023 - La forte demande est un moteur

L'équipementier en semi-conducteurs Aixtron veut accélérer sa croissance cette année, après avoir été pénalisé par des retards de livraison. Vers la fin 2022, l'absence de licences d'exportation avait freiné. Les autorités étaient surchargées et portaient parfois un regard plus critique sur certains pays clients, sans doute en particulier la Chine. La situation s'est toutefois améliorée récemment. En 2023, le chiffre d'affaires devrait croître d'au moins un quart et la rentabilité devrait être améliorée. Alors que l'an dernier, Aixtron n'a pas atteint la moyenne des attentes des analystes en termes de chiffre d'affaires et de résultat d'exploitation, les perspectives sont en grande partie supérieures grâce au carnet de commandes.

Dans une première réaction ce matin chez le courtier Lang & Schwarz (L&S), l'action Aixtron a progressé d'environ 5% à un peu plus de 27 euros. Le titre a connu une forte progression de fin février à décembre 2022 : son cours avait à peu près doublé pour atteindre un peu plus de 32. Ensuite, certains investisseurs ont commencé à s'inquiéter des retards de livraison et certains analystes ont critiqué une valorisation déjà élevée. Il s'en est suivi un recul, mais en février, le cours s'est stabilisé entre 25 et 26 euros.

La forte demande d'équipements pour la fabrication de puces électroniques à base de nitrure de gallium (GaN) et de carbure de silicium (SiC) est un facteur favorable. Les composants à base de ces matériaux sont plus petits, plus efficaces en termes d'énergie et plus résistants à la température que les puces en silicium classiques. Ils permettent la charge rapide et la charge sans fil pour l'électronique domestique, mais sont également utilisés pour les applications de téléphonie mobile 5G et sont largement intégrés dans les voitures électriques et leurs stations de charge. Les grands groupes de puces investissent actuellement beaucoup d'argent dans la construction de nouvelles usines, car la demande devrait être élevée pendant de nombreuses années. De plus, les États-Unis et l'Europe encouragent la construction d'usines de puces afin de réduire la dépendance vis-à-vis de la Chine et de Taïwan.

Dans ce contexte, le chiffre d'affaires devrait augmenter d'au moins un quart en 2023 pour atteindre 580 à 640 millions d'euros, après une hausse de huit pour cent à 463 millions d'euros l'année dernière, a annoncé mardi à Herzogenrath l'entreprise cotée sur le MDax. Aixtron a ainsi dépassé le bas de la fourchette de revenus prévue. Certains analystes s'attendaient déjà à ce que le chiffre d'affaires se situe plutôt dans la partie inférieure de la fourchette visée, après les signaux donnés par l'entreprise en janvier.

Les équipements GaN et SiC ont représenté 42% des revenus de l'année dernière. Les équipements pour semi-conducteurs optoélectroniques, tels que les puces laser pour la transmission de données ou les capteurs 3D pour la reconnaissance faciale, ainsi que les équipements pour la fabrication de LED et de micro-LED, représentent chacun un peu plus d'un quart du chiffre d'affaires. En ce qui concerne les perspectives, la direction, dirigée par Felix Grawert, s'appuie sur un carnet de commandes d'équipements de près de 352 millions d'euros à la fin 2022, soit près de deux tiers de plus que douze mois auparavant. En outre, des commandes de 600 à 680 millions d'euros devraient être enregistrées au cours de la nouvelle année.

Les analystes se sont montrés plus prudents en ce qui concerne la demande à court terme de microsystèmes LED. Certes, le groupe de semi-conducteurs AMS-Osram, qui selon les experts de l'industrie fournit le groupe iPhone Apple, utilisera à l'avenir des installations Aixtron pour la production de micro-LED, après les avoir qualifiées au terme de longs tests. Mais comme l'Apple Watch avec micro-LED ne sera pas commercialisée avant 2025, certaines livraisons d'Aixtron à AMS Osram pourraient être retardées, a récemment déclaré l'analyste Olivia Honychurch de la société d'investissement Jefferies. La direction d'Aixtron devrait donner des informations plus précises lors de la conférence téléphonique annuelle.

En ce qui concerne la rentabilité, Grawert vise une hausse de la marge bénéficiaire avant intérêts et impôts (marge Ebit) à 25-27% en 2023. En 2022, la marge était de 23%, ce qui correspond à une croissance de 6% du résultat d'exploitation à 105 millions d'euros. Le bénéfice net a progressé du même ordre de grandeur, à un peu plus de 100 millions d'euros. Le dividende devrait augmenter d'un centime à 0,31 euro. Le flux de trésorerie disponible a toutefois fortement baissé, à 7,7 millions d'euros, contre 48,7 millions auparavant. Cela s'explique principalement par une forte augmentation des stocks due à des retards de livraison de machines finies et à des achats importants de matériaux pour éviter les ruptures de stock./mis/he/knd/zb