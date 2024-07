*



Les derniers chiffres américains font craindre un ralentissement de l'activité Les élections en France ajoutent à la prudence







PARIS, 5 juillet (Reuters) - Les marchés européens ont terminé en repli vendredi, incertains de la trajectoire économique américaine alors que l'incertitude politique demeure en France.



À Paris, le CAC 40 a perdu 0,26% à 7.675,62 points, tandis que le Dax allemand grignotait 0,06% et le Footsie britannique déclinait de 0,45%.



L'indice EuroStoxx 50 a terminé la séance sur une baisse de 0,26%, contre 0,26% pour le FTSEurofirst 300 et 0,22% pour le Stoxx 600



De nombreux indicateurs macroéconomiques se sont succédé ces derniers jours, donnant une image nuancée de l'activité aux États-Unis.



Les marchés de l'emploi montrent ainsi des signaux de ralentissement, qu'il s'agisse des ouvertures de poste, des créations d'emplois par le privé ou du chômage, qui progresse un peu plus que prévu en juin selon le dernier rapport mensuel sur l'emploi.



Les enquêtes ISM ont témoigné de l'affaiblissement de l'activité, dans les secteurs industriel et des services.



"Ce rapport commence à se rapprocher de 'l’affaiblissement inattendu du marché du travail' que Jerome Powell avait mentionné comme une raison possible d’accélération du calendrier de baisses de taux", estime Bastien Drut, responsable de la stratégie et des études économiques chez CPR AM.



L'économiste constate par ailleurs que "l'enquête auprès des entreprises est décevante" et "l'enquête auprès des ménages est mauvaise sans être catastrophique".



Les élections en Grande-Bretagne ont par ailleurs animé les échanges outre-Manche cette semaine, après la victoire écrasante du Parti travailliste.



L'agenda des investisseurs demeure néanmoins chargé.



Les résultats du second tour des législatives françaises pourrait faire réagir les indices européens, le Stoxx 600 étant relativement exposé à la France.



Pour autant, les incertitudes autour de la trajectoire des politiques monétaires devraient capter l'attention des marchés la semaine prochaine.



Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, s'exprimera mardi devant le Congrès, tandis que les chiffres d'inflation CPI pour juin seront publiés jeudi.



Par ailleurs, la saison des résultats du deuxième trimestre débutera jeudi, les résultats de grandes banques américaines, dont ceux de JPMorgan, étant attendus vendredi.



A WALL STREET



Wall Street hésite à mi-séance, le dernier rapport sur l'emploi offrant une lecture contrastée de la situation économique américaine: les pressions inflationnistes se dissipent mais les marchés du travail fléchissent.



A l'heure de la clôture en Europe, les échanges à la Bourse de New York indiquaient un Dow Jones stable, contre une hausse de 0,3% pour le Standard & Poor's 500 et 0,59% pour le Nasdaq Composite .



VALEURS



Le secteur de la technologie progresse après que Samsung, plus grand fabricant mondial de puces mémoire, de smartphones et de téléviseurs, a estimé que son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre serait multiplié par plus de 15. Les commandes importantes d'Aixtron soutiennent aussi le secteur.



Le segment de la technologie a progressé de 0,66%, Infineon



, STMicroelectronics et Soitec ont pris respectivement 2,9%, 2,17% et 4,97%. Aixtron s'est envolé de 18,58%.



Eurofins Scientific a pris 4,68%, le groupe ayant fourni vendredi de nouveaux démentis à des accusations de malversations financières portées par Muddy Waters.



Varta , producteur allemand de batteries en phase de restructuration, a monté de 20,85% après avoir annoncé la veille avoir entamé des discussions avec Porsche au sujet d'un potentiel investissement dans sa division de batteries au lithium-ion grand format.



Les constructeurs britanniques de logements ont avancé, les investisseurs saluant les projets du futur Premier ministre travailliste pour le secteur de la construction. Les analystes estiment que Persimmon (2,79%), Taylor Wimpey (2,42%) et Vistry (3,49%) devraient être les principaux bénéficiaires de son programme qui vise notamment à augmenter l'offre de logements abordables.



Amplifon a perdu 6,1% après qu'Equita a abaissé ses perspectives sur la société italienne d'appareils auditifs, jugeant la dynamique de marché plus faible.



TAUX



Les rendements sont en net repli des deux côtés de l'Atlantique, les investisseurs estimant que les derniers chiffres d'emploi justifient une baisse des taux de la Fed cette année.



A la clôture des marchés de taux en Europe, le rendement du Treasury à dix ans perdait 7,3 pb à 4,2745%, contre 8,5 pb pour le taux à deux ans



, à 4,6077%.



Le rendement du dix ans allemand a reculé de 5,3 pb à 2,532%, tandis que celui du taux à deux ans a abandonné 4,9 pb à 2,894%.



Le spread OAT-Bund a atteint 69 pb, contre plus de 80 pb au plus fort de l'incertitude politique, il y a deux semaines.



CHANGES



La livre est en nette hausse après la nomination d'un gouvernement travailliste, jeudi, tandis que le dollar se replie légèrement après les dernières salves de données.



Le dollar perd 0,16% face à un panier de devises de référence , tandis que l'euro grignote 0,16% à 1,0827 dollar. La livre sterling se hisse de 0,4% à 1,2808 dollar.



PÉTROLE



Le brut avance et demeure proche de ses plus hauts depuis avril et devrait inscrire un quatrième gain hebdomadaire consécutif, les marchés anticipant une forte hausse de la demande cet été aux États-Unis.



Le Brent se renforce de 0,53% à 87,89 dollars le baril , le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) progresse de 0,66% à 84,43 dollars .



A SUIVRE LUNDI :



(Rédigé par Corentin Chappron, édité par Sophie Louet)