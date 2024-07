* Le Dow Jones et le S&P 500 vus stables, le Nasdaq en hausse de 0,14%



* Le CAC 40 grignote 0,3% et le Stoxx 600 0,31%



* Le rapport mensuel sur l'emploi américain est au centre de l'attention



* Les élections britanniques et françaises font aussi réagir les marchés



PARIS, 5 juillet (Reuters) - Wall Street est attendue sans direction marquée à l'ouverture vendredi, tandis que les marchés européens progressent à mi-séance, avant un indicateur d'emploi crucial aux États-Unis.



Les futures sur indices new-yorkais suggèrent une ouverture de Wall Street mitigée, le Dow Jones et le Standard & Poor's 500 s'affichant sans direction, tandis que le Nasdaq se hisse de 0,14%.



À Paris, le CAC 40 avance de 0,3% à 7.719,24 points vers 11h00 GMT. Le Dax à Francfort s'octroie 0,83%, contre 0,10% pour le FTSE à Londres .



L'indice paneuropéen FTSEurofirst 300 se hisse de 0,33%, contre 0,39% pour l'EuroStoxx 50 et 0,31% pour le Stoxx 600.



Le rapport mensuel sur les marchés de l'emploi aux États-Unis sera publié à 12h30 GMT par le département du Travail. Le consensus s'attend à ce que le rapport montre un refroidissement modéré des marchés du travail, l'une des principales sources d'inflation ces derniers mois.



"Le rapport sur l’emploi du jour donnera des éléments d’information importants aux marchés. Jerome Powell et d’autre membres de la Fed ont bien fait comprendre qu’une dégradation soudaine et inattendue du marché de l’emploi serait un motif pour ajuster la politique monétaire et les taux", souligne Alexandre Baradez, responsable de l’analyse marchés chez IG France.



Les marchés saluent par ailleurs les dernières données américaines, publiées mercredi, qui suggèrent que l'activité se normalise, l'indicateur ISM des services ainsi que les créations d'emploi par le privé ayant surpris à la baisse.



Le second tour des élections législatives françaises ajoute à la prudence des marchés. Si la perspective d'une majorité absolue du Rassemblement national à l'Assemblée s'éloigne, une absence de majorité claire compliquerait la prise de décision politique.



Outre-Manche, les marchés britanniques digèrent la victoire historique des Travaillistes aux élections du 4 juillet , après 14 années de règne des Conservateurs.



LES VALEURS A SUIVRE A WALL STREET



Les véhicules de Tesla sont pour la première fois éligible à la commande publique en Chine, selon un communiqué des autorités locales.



Arkhouse Management et Brigade Capital Management ont relevé leur offre de rachat de la chaîne de grands magasins Macy's à environ 6,9 milliards de dollars, selon le Wall Street Journal.



LES VALEURS A SUIVRE EN EUROPE



Le secteur de la technologie progresse après que Samsung, plus grand fabricant mondial de puces mémoire, de smartphones et de téléviseurs, a estimé que son bénéfice d'exploitation au deuxième trimestre sera multiplié par plus de 15. Les commandes importantes d'Aixtron soutiennent aussi le secteur.



Le segment de la technologie progresse de 1,08%, Infineon , STMicroelectronics et Soitec prennent respectivement 3,14%, 2,95% et 6,4%. Aixtron s'envole de 16,3%.



Atos est volatil vendredi, le groupe progressant désormais de 3,27% après avoir annoncé vendredi avoir obtenu un financement à court-terme et viser un accord de restructuration en juillet.



Eurofins Scientific prend 3,79%, le groupe ayant fourni vendredi de nouveaux démentis à des accusations de malversations financières portées par Muddy Waters.



Varta, producteur allemand de batteries en phase de restructuration, monte de 21,75% après avoir annoncé la veille avoir entamé des discussions avec Porsche au sujet d'un potentiel investissement dans sa division de batteries au lithium-ion grand format.



Les constructeurs britanniques de logements progressent, les investisseurs saluant les projets du futur Premier ministre travailliste pour le secteur de la construction. Les analystes estiment que Persimmon (+3,11%), Taylor Wimpey (+2,86%) et Vistry (+3,65%) devraient être les principaux bénéficiaires de son programme qui vise notamment à augmenter l'offre de logements abordables.



Amplifon perd 5,11% après qu'Equita a abaissé ses perspectives sur la société italienne d'appareils auditifs, jugeant la dynamique de marché plus faible.



TAUX



Les rendements reculent en Europe dans un contexte de prudence avant le rapport mensuel sur l'emploi américain, attendu à 12h30 GMT.



Le rendement du dix ans allemand s'affaiblit de 2,4 pb à 2,561%, celui du taux à deux ans perd 1,1 pb à 2,932%.



L'OAT à 10 ans voit son rendement décliner de 3,4 pb à 3,246%.



Le rendement du Treasury à dix ans s'érode de 1,2 pb à 4,3351%, tandis que le deux ans est stable à 4,685%.



CHANGES



Le dollar poursuit son repli, déclenché par les chiffres d'activité américains moins bons que prévu, avant la publication du rapport mensuel sur l'emploi.



Le dollar recule de 0,14% face à un panier de devises de référence, l'euro se renforce de 0,12% à 1,0823 dollar, la livre sterling de 0,23% à 1,2786 dollar.



PETROLE



Le baril hésite, les marchés digérant les dernières données qui font craindre un ralentissement de l'économie américaine, bien que d'autres indicateurs suggèrent une croissance de la demande en pétrole.



Le Brent s'érode de 0,13% à 87,32 dollars le baril, le brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) hésite à 83,93 dollars.



PRINCIPAUX INDICATEURS ÉCONOMIQUES À L'AGENDA DU 5 JUILLET: PAYS GMT INDICATEUR PÉRIODE CONSENSUS PRÉCÉDENT USA 12h30 Créations d'emplois juin 190.000 272.000



Salaire horaire moyen +0,3% +0,4% (Rédigé par Corentin Chappron, édité par Kate Entringer)