Un rapport sur la réduction des investissements de TSMC pèse sur les équipementiers de puces

AMSTERDAM/FRANCFORT (dpa-AFX) - Les craintes d'une réduction des investissements dans le secteur des puces ont pesé sur les actions des équipementiers de l'industrie des puces lundi. Aixtron, l'un des plus gros perdants du MDax, a chuté d'environ 1%. ASML, dernier de l'indice phare de la zone euro EuroStoxx 50, a chuté de plus de trois pour cent, et ASM International a également été sous pression.

Plus tôt dans la journée, le journal économique taïwanais Economic Daily News, citant des sources proches du dossier, a rapporté que TSMC, le plus grand fabricant de puces au monde, avait l'intention de réduire ses investissements prévus pour 2023 à 28-32 milliards de dollars, contre 32-36 milliards actuellement. L'une des raisons serait une reprise étonnamment lente du secteur des semi-conducteurs.

TSMC lui-même pourrait s'exprimer sur ses plans d'investissement dès ce jeudi (20 avril), date à laquelle les résultats du premier trimestre seront à l'ordre du jour./mis/men