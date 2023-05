AJ Bell annonce une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires, mais met en garde contre les perspectives à court terme

(Alliance News) - AJ Bell PLC a fait état d'une hausse de son bénéfice et de son chiffre d'affaires intermédiaires jeudi, mais a mis en garde contre une compression des marges de revenus à court terme.

Le fournisseur de services d'investissement et de plateformes, basé à Manchester, a fait état d'une hausse de 61% de son bénéfice avant impôts, à 41,9 millions de livres sterling pour les six mois se terminant le 31 mars, contre 26,1 millions de livres sterling l'année précédente.

La société a déclaré que cette hausse du bénéfice était due à une augmentation de 37 % du chiffre d'affaires, qui est passé de 75,5 millions de livres sterling l'année précédente à 103,6 millions de livres sterling.

Malgré les incertitudes macroéconomiques, AJ Bell a déclaré que son chiffre d'affaires a augmenté grâce à "l'augmentation du nombre de clients et des intérêts générés sur les soldes de trésorerie sur la plateforme".

Les actifs sous gestion s'élevaient à 68,6 milliards de livres sterling au 31 mars, soit une hausse de 7 % par rapport aux 64,1 milliards de livres sterling au 1er octobre 2022. De même, les actifs sous gestion ont augmenté de 39 % au cours de la même période, passant de 2,8 milliards de livres sterling à 3,9 milliards de livres sterling

La société a déclaré que cela reflétait ses solutions d'investissement très performantes qui étaient "très appréciées par les conseillers financiers, leurs clients et nos clients de détail".

AJ a déclaré un dividende intérimaire de 3,50 pence, soit une augmentation de 26 % par rapport aux 2,78 pence de l'année précédente. AJ a déclaré que cette augmentation du dividende reflétait sa solidité financière et son modèle d'entreprise générateur de liquidités.

Pour l'avenir, la société s'attend à ce que les marges de revenus pour l'ensemble de l'année soient similaires à celles obtenues au cours du premier semestre.

Cependant, la société a noté que l'environnement macroéconomique reste difficile pour les investisseurs de détail à court terme, et s'attend donc à une légère compression des marges de revenus au cours de l'année prochaine.

"Cette largeur de proposition, combinée à des normes de service plus élevées et à des frais compétitifs, nous place en bonne position pour continuer à attirer de nouveaux clients et actifs vers notre plateforme et à accroître encore notre part de marché", a déclaré le directeur général Michael Summersgill.

Les actions d'AJ Bell étaient en baisse de 0,5 % à 311,40 pence à Londres jeudi matin.

Par Will Neill, journaliste à Alliance News

Commentaires et questions à newsroom@alliancenews.com

Copyright 2023 Alliance News Ltd. Tous droits réservés.