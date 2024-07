AJ Bell Plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des plateformes d'investissement. La société fournit des services d'administration, de négociation et de conservation des investissements. Les produits de la société comprennent AJ Bell Dodl, AJ Bell Investcentre, AJ Bell et Touch. AJ Bell Investcentre est une plateforme qui offre aux conseillers et à leurs clients un service, une fonctionnalité facile à utiliser et une gamme complète d'investissements à des prix compétitifs. Touch by AJ Bell aide les conseillers à rationaliser leurs activités grâce à des solutions d'investissement livrées et gérées numériquement sur les smartphones de leurs clients. AJ Bell fournit des produits et des services qui rendent l'investissement facile et abordable. Elle propose des produits à service complet et des plates-formes simplifiées, tant sur le marché des conseillers que sur celui de la vente directe aux consommateurs (D2C). Ses principaux produits sont les fonds de pension personnels auto-investis (SIPP), les comptes d'épargne individuels (ISA) et les comptes de négociation. Ses services comprennent les ISA actions et actions, les Lifetime ISA, les Junior ISA, les Cash savings hub et d'autres.

Secteur Services de placements diversifiés