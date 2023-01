Calendrier des résultats et des déclarations commerciales au Royaume-Uni - 7 prochains jours

< table style="width : 420px ;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0"> < colgroup> < col width="194" /> < col width="226" /> < /colgroup> < tbody> < tr> < td class="xl67" width="194" height="19"> < strong>Vendredi 13 janvier <... /strong> < /td> < td width="226"> ; < /td> < /tr> < tr> < td height="19">DFS Furniture PLC < /td> < td>Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">MJ Gleeson PLC < < td> < td>Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Taylor Wimpey PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="19"> < strong>Lundi 16 Janvier < /strong> < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Ashmore Group PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Hercules Site Services PLC < /td> < td>Résultats de l'exercice complet < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Knights Group Holdings PLC < /td> < td class="xl70">Résultats du semestre < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Rio Tinto PLC < /td> < td>Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="19"> < strong>Mardi 17 janvier < /strong> < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Alliance Pharma PLC < /td> < td>Déclaration de transaction < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Card Factory PLC < /td> < td>Déclaration de transaction < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">Crest Nicholson Holdings PLC < /td> < td class="xl70">Résultats de l'exercice complet < /td> < < /tr> < tr> < td height="19">Experian PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < tr> < td class="xl69" height="19">Genel Energy PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Hays PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Henry Boot PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transaction < < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">IntegraFin Holdings PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Ocado Group PLC < /td> < td>Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Petra Diamonds Ltd < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Ramsdens Holdings PLC < /td> < td>Résultats de l'année complète < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Safestore Holdings PLC < /td> < td>Résultats de l'année complète < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">THG PLC < /td> < td class="xl70">Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">Wise PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="19"> < strong>Mercredi 18 janvier < /strong> < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl66" height="19">Associated British Foods PLC < /td> < td class="xl66">Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Burberry Group PLC < < td> < td>Résultats du 3e trimestre < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Currys PLC < /td> < td class="xl70">Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Diploma PLC < /td> < td>Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Galliford Try Holdings PLC < < /td> < td class="xl70">Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Gateley Holdings PLC < /td> < td>Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Ibstock PLC < /td> < td>Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Kenmare Resources PLC < /td> < td class="xl70">Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">La société Liontrust Asset Management PLC < /td> < td class="xl70" height="19">Liontrust Asset Management PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Midwich Group PLC < /td> < td>Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">Pearson PLC < /td> < td>Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">Rathbones Group PLC < /td> < td class="xl70">Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> <td td class="xl69" height="19">Vistry Group PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl71" width="194" height="19">QinetiQ Group PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl69" height="19">WH Smith PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl67" height="19"> < strong>Jeudi 19 janvier < /strong> < < /td> < td> ; < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">AJ Bell PLC < /td> < td class="xl70">Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Bakkavor Group PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">BHP Group Ltd < < /td> < td>Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">boohoo Group PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Centamin PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Deliveroo PLC < /td> < td class="xl70">Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Dunelm Group PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Energean PLC < /td> < td class="xl70">Déclarations de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Frontier Developments PLC < /td> < td>Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Harbour Energy PLC < /td> < td class="xl70" height="19">Harbour Energy PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration commerciale < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Headlam Group PLC < < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Ilika PLC < /td> < td>Résultats semestriels < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Kier Group PLC < /td> < td>Traditionnel < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Luceco PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transaction < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Network International Holdings PLC < /td> < td>Déclaration de transaction < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Premier Foods PLC < /td> < td>Déclaration de transaction < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td class="xl70" height="19">Sage Group PLC < /td> < td class="xl70">Déclaration de transactions < /td> < /tr> < tr> < td height="19">Zotefoams PLC < /td> < td>Trading Statement < /td> < /tr> < tr> < td height="19"> ; 