AJ Bell Plc est une société basée au Royaume-Uni qui fournit des plateformes d'investissement. La société fournit des services d'administration, de négociation et de conservation des investissements. Les produits de la société comprennent AJ Bell Investcentre, AJ Bell, Touch et Dodl. AJ Bell Investcentre est une proposition de plateforme d'investissement pour les conseillers financiers réglementés et les gestionnaires de patrimoine, fournissant une suite de produits, de services, de solutions d'investissement et d'outils en ligne pour aider à gérer les portefeuilles de leurs clients de détail. AJ Bell est une proposition de plateforme d'investissement pour les clients de détail avec exécution seulement qui comprend des solutions d'investissement par le biais de ses fonds internes et de ses portefeuilles prêts à l'emploi, et des conseils par le biais de la liste des fonds préférés d'AJ Bell. Touch est une proposition de plateforme d'investissement rationalisée et basée sur des applications, offrant aux conseillers un modèle de service numérique qui élargit l'éventail des clients qu'ils peuvent servir. Ses autres produits comprennent AJ Bell Platinum, AJ Bell Media et AJ Bell Securities.

Secteur Services de placements diversifiés