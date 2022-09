Analyse - La nouvelle poussée pétrolière et gazière de la Grande-Bretagne n'est pas un remède à la douleur à court terme.

Mme Truss, qui a pris ses fonctions mardi, a fait de la sécurité énergétique de la Grande-Bretagne un pilier central des objectifs de son nouveau gouvernement, alors que le pays est confronté à une flambée des factures énergétiques. Jeudi, elle a annoncé un plafonnement des factures d'énergie des consommateurs pendant deux ans et des plans pour injecter des milliards dans le soutien aux compagnies d'électricité.

Un nouveau tour de table pour plus de 100 licences d'exploration pétrolière et gazière en mer du Nord sera annoncé la semaine prochaine dans le cadre des plans plus larges, a déclaré Mme Truss.

La Grande-Bretagne et d'autres pays d'Europe ont été contraints d'adopter des mesures de plusieurs milliards d'euros pour empêcher l'effondrement des compagnies d'électricité et protéger les ménages dans un contexte de flambée des coûts de l'énergie, principalement due aux retombées de l'invasion de l'Ukraine par la Russie.

Mme Truss a également déclaré qu'elle lèverait le moratoire sur la fracturation, qui consiste à extraire le gaz de schiste des roches en les brisant à l'aide d'eau et de produits chimiques à haute pression, une pratique qui a fait l'objet d'une vive opposition locale au Royaume-Uni après avoir provoqué des secousses telluriques.

Mais aucune de ces mesures n'aura un impact immédiat.

Il faut généralement cinq à dix ans entre l'exploration et la production de pétrole et de gaz à partir d'un nouveau gisement, ce qui exige un engagement important de la part des entreprises concernées.

Les investissements dans de nouveaux projets pétroliers et gaziers dans le bassin vieillissant de la mer du Nord ont ralenti ces dernières années, la Grande-Bretagne s'étant engagée à atteindre un objectif juridiquement contraignant de zéro émission nette en 2050. Plusieurs majors du pétrole et du gaz sont en train de diversifier leurs entreprises pour atteindre les objectifs de la transition énergétique et réduire leur propre empreinte d'émissions.

"Un nouveau cycle d'octroi de licences ne va pas avoir un impact sur l'approvisionnement du jour au lendemain", a déclaré Jon Clark, responsable de la stratégie et des transactions dans le domaine du pétrole et du gaz chez EY.

Une taxe exceptionnelle de 25 % imposée aux producteurs de la mer du Nord par le précédent gouvernement de Boris Johnson a également pesé sur l'appétit d'investissement des conseils d'administration, qui se concentrent sur les rendements des actionnaires après l'effondrement consécutif à l'épidémie de coronavirus.

Les banques ont réduit leurs investissements dans les projets de combustibles fossiles pour atteindre leurs propres objectifs de réduction des émissions.

La production nationale de pétrole et de gaz en Grande-Bretagne a chuté de deux tiers au cours des 20 dernières années, selon l'organisme industriel Offshore Energies UK (OEUK).

LA SÉCURITÉ D'ABORD

La guerre en Ukraine et la limitation des exportations d'énergie de la Russie, qui a entraîné des prix record, ont conduit les pays à se concentrer avant tout sur la sécurité de l'approvisionnement et à réduire la dépendance aux importations étrangères de combustibles vitaux.

L'OEUK a déclaré cette semaine que sans nouveaux investissements, la Grande-Bretagne devra importer environ 80 % de son gaz d'ici 2030, et environ 70 % de son pétrole, contre respectivement environ 60 % et 25 % actuellement.

"Pour soutenir et rajeunir la mer du Nord britannique, il faut poursuivre les forages d'exploration. Cela nécessite des cycles d'octroi de licences prévisibles et réguliers pour permettre aux entreprises de la mer du Nord britannique de développer des perspectives et d'élaborer des plans de forage", a déclaré Nathan Piper, analyste chez Investec.

"Dans l'ensemble, un contexte politique clair et favorable devrait favoriser les niveaux d'investissement en mer du Nord britannique, Harbour Energy et Serica Energy étant susceptibles d'être des participants actifs", a-t-il déclaré, en faisant référence à deux sociétés pétrolières et gazières qui ont des activités importantes en mer du Nord.

Serica Energy a déclaré qu'elle envisagerait de participer aux cycles d'octroi de licences qui correspondent à son modèle commercial et qu'elle "est toujours à la recherche d'opportunités d'investissement."

Harbour Energy n'a pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires.

Shell n'a pas répondu directement à une demande visant à savoir si elle serait active dans le nouveau cycle d'octroi de licences, mais a déclaré :

"Nous ... travaillons dur pour relever le défi de maintenir la sécurité de l'approvisionnement énergétique du Royaume-Uni. Cela inclut l'accélération des technologies renouvelables comme l'éolien offshore et la meilleure utilisation du pétrole et du gaz nationaux du Royaume-Uni, ce qui, selon nous, est tout à fait compatible avec les objectifs de zéro émission nette du pays."

BP n'a pas répondu à une demande de commentaire.

L'OEUK a déclaré que les nouvelles opportunités pourraient générer 26 milliards de livres (30 milliards de dollars) d'investissements en capital dans le secteur du pétrole et du gaz d'ici 2030.

FRACKING

La levée du moratoire sur le fracking, en place en Angleterre depuis 2019, ne risque pas de susciter une ruée d'investissements dans cette pratique, des points d'interrogation subsistant sur la quantité de gaz qui pourrait être récupérée.

"C'est une chose de lever l'interdiction de la fracturation, et c'en est une autre de pousser l'industrie à investir à grande échelle, en particulier dans une ressource qui risque d'être lente, litigieuse et limitée", a déclaré Michael Grubb, professeur d'énergie et de changement climatique à l'University College London.

Cuadrilla, détenue à 96 % par l'Australien AJ Lucas < AJL.AX>, possède les puits de fracturation les plus avancés de Grande-Bretagne et a trouvé une ressource de gaz naturel, mais les règles relatives aux secousses telluriques ont fait qu'aucun de ses deux puits n'a pu être entièrement testé en termes de débit.

"Il s'agit d'une décision tout à fait raisonnable qui reconnaît qu'il est vital de maximiser l'approvisionnement en énergie domestique du Royaume-Uni si nous voulons surmonter la crise énergétique actuelle", a déclaré Francis Egan, PDG de Cuadrilla.

Cuadrilla a déclaré qu'elle pourrait redémarrer ses activités dans quelques mois.

Le géant de la chimie et de l'énergie INEOS a renouvelé une offre qu'il avait proposée plus tôt cette année pour développer un site d'essai de gaz de schiste en Grande-Bretagne afin de démontrer au gouvernement que l'extraction par fracturation peut être effectuée en toute sécurité.

"Le pays a besoin de gaz pour au moins les 30 prochaines années. Il est manifestement évident que nous devrions utiliser notre propre gaz au lieu de l'expédier de l'étranger", a déclaré Tom Crotty, un directeur d'INEOS.

Avant de quitter ses fonctions, le Premier ministre Johnson a déclaré la semaine dernière qu'il ne croyait pas que "le fracking serait la panacée que certains suggèrent" à la crise énergétique.

Les groupes verts ont déclaré que la recherche de nouveaux hydrocarbures est en contradiction avec l'objectif climatique légalement contraignant du pays, qui est d'atteindre des émissions nettes nulles d'ici 2050.

Les critiques affirment également que produire plus de gaz pourrait ne pas réduire les prix, car ceux-ci seraient largement déterminés par les marchés mondiaux.

"Cela ne fera pas baisser les factures. Cela ne nous rendra pas moins dépendants des marchés volatils du gaz. Elle ne réduira pas nos émissions de carbone", a déclaré Georgia Whitaker, chargée de campagne sur le pétrole et le gaz pour Greenpeace.